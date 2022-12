Il 'miracolo' di Natale: spunta nuovamente Samsung Galaxy S22 FE

Vi ricordate del presunto stop al progetto Samsung Galaxy S22 FE? Ebbene, a volte ritornano, soprattutto mediante "miracoli di Natale". In questo caso, si fa riferimento ai rumor sullo smartphone, che sono tornati a circolare con insistenza sul Web proprio nel corso di Natale 2022.

A tal proposito, come riportato da PhoneArena e Gizchina, nei giorni legati alla festività si è tornati, un po' a sorpresa (dato che essenzialmente tutti davano ormai per certo il fatto che il progetto non esistesse più), a fare riferimento alla Fan Edition di Samsung Galaxy S22. Il leaker OreXda ha infatti affermato che a breve dovrebbe esserci la presentazione di Samsung Galaxy S22 FE e Galaxy Buds 2 Live.

A supportare il tutto c'è poi il noto tipster Dohyun Kim, così come nel frattempo un altro leaker, ovvero RGcloudS, ha lasciato intendere che le intenzioni del brand sudcoreano sarebbero quelle di "rimpiazzare" un cancellato Galaxy A74 proprio con Galaxy S22 FE. Tra l'altro, sono già emerse alcune indiscrezioni in merito al presunto hardware di quest'ultimo dispositivo.

Lo smartphone potrebbe infatti implementare un sensore fotografico principale da 108MP, nonché un processore Exynos 2300. Le indiscrezioni si riveleranno veritiere? Per il momento risulta difficile sbilanciarsi, in quanto non ci sono in realtà troppi indizi, oltre a quelli citati, ad andare in questo senso. Staremo a vedere: nel frattempo, vale la pena notare che proprio a Natale 2022 è emerso un maxi leak su Samsung Galaxy S23. Insomma, di certo non si sta discutendo poco in merito al futuro del brand.