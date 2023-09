Miscelando i fondi di caffè e tè nel cibo succede qualcosa di meraviglioso

Nelle prime ore del mattino, mentre la maggior parte di noi si gode una tazza di tè o caffè, pochi si rendono conto del potenziale nascosto nei residui di queste bevande. Una ricerca innovativa condotta dalla King Faisal University in Arabia Saudita ha rivelato che aggiungendo questi scarti alle ricette dei dolci ci sono dei risultati incredibili!

Non solo si potrebbe migliorare il valore nutrizionale del prodotto finito, ma anche prolungarne la durata di conservazione. Questi fondi, infatti, conservano una quantità sorprendente di composti fenolici, tra cui flavonoidi, noti per le loro proprietà antiossidanti e benefiche per la salute.

Il tè e il caffè sono tra le bevande più consumate al mondo, eppure la loro preparazione genera una grande quantità di scarti. Recentemente, gli scienziati hanno iniziato a esplorare modi per riutilizzare questi residui, scoprendo che possono essere utilizzati per arricchire alimenti come biscotti e torte.

Ad esempio, una ricerca del 2020 ha suggerito di aggiungere fondi di caffè ai biscotti senza glutine per aumentarne il valore nutrizionale. In un altro studio del 2023, il tè verde è stato aggiunto ai cupcakes per sfruttare i flavonoidi presenti nelle foglie, composti vegetali con potenziali proprietà antitumorali, antiossidanti, antinfiammatorie e antivirali.

Il nuovo studio ha voluto andare oltre, esaminando se i residui di tè e caffè riuscissero a mantenere le loro proprietà antiossidanti anche dopo essere stati bolliti e macinati. I risultati sono stati sorprendenti: il tè ha conservato fino al 73% di un fenolo chiamato teaflavina trigallato, mentre il caffè ha mantenuto quasi il 64% di un antiossidante chiamato acido 1-caffeoylquinico. Anche dopo la cottura, questi antiossidanti sono rimasti presenti nel prodotto finito.

I dolci arricchiti con questi residui mostravano concentrazioni più elevate di fenoli e minerali come calcio, fosforo, potassio e magnesio. Dopo due settimane di conservazione, questi dolci presentavano anche una crescita microbica inferiore rispetto ai dolci tradizionali, probabilmente grazie all'effetto inibitorio di alcuni antiossidanti sulla crescita batterica.

A proposito, sapete che i fondi del caffè nel cemento sono utilissimi?