Il MISE assegna i nuovi prefissi telefonici agli operatori: ecco le novità

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato l'aggiornamento della lista dei prefissi telefonici assegnati agli operatori telefonici italiani. A svelare la novità i colleghi di MondoMobileWeb, che ha voluto sottolineare come la maggior parte delle novità riguardino gli operatori virtuali attivi nel nostro paese.

A PosteMobile, che a Marzo passerà alla rete Vodafone, è stato assegnato anche il prefisso 3716, che si aggiunge a 3711, 3713, 3714 e 3715.

Restano a Kena Mobile i prefissi 3500, 3501 e 3505: in questo caso si è trattato di un passaggio puramente burocratico in quanto gli stessi prima erano controllati da Noverca, mentre ora sono assegnati a Telecom Italia che controlla la stessa Noverca.

Lo stesso vale anche per WindTre, che da qualche anno riunisce sotto lo stesso marchio Wind e Tre, oltre. che VeryMobile. Il gruppo ora può utilizzare i prefissi 320, 324, 327, 328, 329, 373, 388, 389, 391, 392 e 393.

Plintron, che aggrega operatori virtuali come Rabona Mobile, NTMobile e NoiTel, ha ottenuto la decade del prefisso 376.

Per i già clienti tale notizia non porterà ad alcuna modifica, in quanto i nuovi prefissi potranno essere utilizzati esclusivamente per l'attivazione dei nuovi numeri di telefono. I nuovi prefissi sono già attivi ed utilizzabili dagli operatori telefonici.