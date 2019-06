Creato un missile in grado di andare 5 volte più veloce del suono

Le aziende sviluppatrici di armi ed equipaggiamenti militari Raytheon e Northrop Grumman, sono pronti a iniziare i test di volo per un nuovo missile ipersonico, in grado di raggiungere una velocità cinque volte quella del suono.

Questa nuovo missile è stato commissionato dalla DARPA, la divisione di ricerca dedicata alle forze armate degli Stati Uniti. L'arma ipersonica è chiamata "respirante", perché dovrebbe essere in grado di assorbire e comprimere l'aria mentre vola, ciò vuol dire che riesce quindi a bruciare ossigeno per spingere ulteriormente l'arma.

Il missile, secondo Reuters, un'agenzia di stampa britannica, sarà in grado di trasportare testate nucleari e altri carichi utili convenzionali, e sembra essere già pronto, almeno secondo una dichiarazione di Tom Bussing, vice presidente della divisione missilistica avanzata di Raytheon.

"Abbiamo in programma un test di volo per il prossimo futuro in cui inizieremo a pilotare questa particolare classe di sistemi d'arma", ha detto al pubblico francese durante il Paris Air Show.

Pensate che la velocità del suono è di circa 331 metri al secondo, pari a 1.237,68 chilometri all'ora. Il missile raggiungerà quindi la straordinaria e impressionante velocità di 1.655‬ metri al secondo, pari a circa 6.188,4 chilometri all'ora.

Questa velocità fa rientrare l'arma nella categoria ipersonica, ovvero superiore a Mach 5 (6.174 chilometri all'ora). Di recente inoltre, sembra che l'esercito americano abbia sperimentato con successo l'utilizzo di un cannone a laser per abbattere i missili, mentre la Russia sembra che avrebbe già delle armi "futuristiche" al laser.