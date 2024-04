I missili supersonici Zircon dei russi non impressionano neanche un po' gli esperti

Annunciato nel 2018, dal presidente Putin, lo Zircon è un nuovissimo missile lanciato da sottomarini, navi e truppe di terra, destinato a porre fine sia interi eserciti che possenti navi. Tuttavia, secondo l’ex ufficiale di guerra della marina della Nato Tom Sharpe, le dichiarazioni non sarebbero del tutto precise.

Lo Zircon è un missile “ipersonico”, tecnicamente viaggia a una velocità superiore di Mach 5, cioè più di cinque volte la velocità del suono; tuttavia, ci sono altre armi, come le testate nucleari ICBM, che fanno lo stesso ma non sono chiamate “ipersoniche”, secondo l’esperto.

Per la precisione, lo Zircon è un missile “da crociere ipersonico”, quindi vola all’interno dell’atmosfera sotto propulsione per la maggior parte del suo volo… Ma anche qui, i russi hanno già ottenuto un risultato simile con il Kalibr, un velivolo a reazione robotizzata in missioni di sola andata in grado di diventare supersonico su razzi durante la corsa finale verso l’obiettivo, per rendere l’abbattimento più ostico.

Zircon non utilizza un motore a reazione e nemmeno un ramjet (in grado di raggiungere il massimo tra Mach 3 e Mach 4), bensì uno “scramjet” (un ramjet a combustione supersonica), capace di bruciare il carburante al suo interno in un flusso d’aria che si muove a velocità supersonica. Sebbene questo sistema permetta al missile di volare a una velocità superiore di Mach 5, Sharpe ha affermato che far funzionare quest’arma è come “cercare di accendere un fiammifero in un uragano”.

Ora che Zircon è impiegato nella guerra in Ucraina, le perplessità nate in seguito alle dichiarazioni del 2018 di Putin hanno trovato finalmente giustificazione. Infatti, con nove metri di lunghezza e 60 cm di circonferenza, è immediatamente parso strano agli scienziati la dichiarata portata di 1000 km e la velocità massima di Mach 8 dello Zircon.

Inoltre, l’analisi della Royal United Services Institute (RUSI) ha alzato qualche dubbio sul ritmo di sviluppo: si suppone che la “superarma” sia stata testa per la prima volta nel 2015, lanciata cinque volte nel 2018, sparato da una nave nel 2020, da un sottomarino nel 2021 e dichiarato operativo nel 2022… Tutto questo, sottolinea Tom Sharpe, con zero fallimenti.

Ad oggi non si possono ancora tirare le somme sulla reale efficienza dell’arma, a causa dell’utilizzo scarso, probabilmente, avvenuto al massimo cinque volte. Nell’unica occasione in cui ci sono prove concrete di Zircon, in Ucraina, i rottami erano distribuite nelle vicinanze di un obiettivo non militare, suggerendo l’abbattimento o il mancato bersaglio.

