Finalmente ci siamo: la missione Artemis 1 della NASA sta andando sulla Luna

Dopo settimane di ritardo e rinvii vari, la NASA ha finalmente lanciato la sua missione Artemis 1. Decollato da Cape Canaveral, in Florida, questa è l'inizio di una nuova era per il programma spaziale del governo degli Stati Uniti, che porterà alla fine gli esseri umani a stabilirsi permanentemente sul nostro satellite.

Protagonista di questo lancio c'è anche il nuovo razzo SLS della NASA, che ha portato la capsula Orion a un'altitudine di poco meno di 4.000 chilometri prima che i due velivoli si separassero e lo stadio centrale del razzo ricadesse sulla Terra nell'Oceano Pacifico. Adesso la capsula Orion continuerà il suo viaggio verso la Luna, dove orbiterà per diversi giorni prima di tornare sul nostro pianeta.

Per questa missione, la capsula non ha alcun equipaggio, a parte un trio di manichini, due dei quali sono dotati di sensori per misurare i livelli di radiazione. Alla fine Orion tornerà sulla Terra nell'oceano l'11 dicembre; uno degli obiettivi di questa impresa è testare lo scudo termico, che dovrà sopportare temperature di 2.800 gradi Celsius mentre entra nell'atmosfera terrestre.

Il lancio di SLS è stato anche un test della più potente configurazione del razzo della NASA, che doveva originariamente debuttare nel 2017, ma che è stato costantemente fuori budget e in ritardo. Tutto doveva essere pronto per il 29 agosto - il primo tentativo del lancio - che è stato cancellato dopo che il motore n. 3 non è riuscito a raggiungere la temperatura appropriata per consentire l'avvio; il 3 settembre, la NASA ha fatto un altro tentativo, ma ha dovuto fare i conti con una perdita di idrogeno improvvisa durante il rifornimento, mentre gli uragani Ian e Nicole hanno ritardato ulteriormente il programma di lancio della NASA fino al 16 novembre.

Adesso la capsula Orion è finalmente partita per il suo viaggio e non vediamo l'ora di ricevere ulteriori aggiornamenti.