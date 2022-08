Missione Artemis I: NASA spiega cosa è andato storto e annuncia nuova data di lancio

Qualche ora fa la NASA ha tenuto una conferenza stampa in cui ha spiegato meglio i problemi legati al rinvio del lancio della missione Artemis I, chiarendo alcuni dettagli e soprattutto annunciando la nuova finestra in cui verrà riprovata la partenza del razzo verso la Luna.

Come avrete sicuramente saputo, il primo lancio di Artemis I ha avuto dei problemi, costringendo l'agenzia spaziale statunitense a rinviare tutto a data da destinarsi. Per fortuna, non dovremo aspettare molto, dato che la NASA ha già rilevato quando si aprirà la nuova finestra di lancio.

Il volo è stato riprogrammato per sabato 3 settembre 2022, quando da noi saranno le ore 20:17. Un orario niente male per assistere al nuovo tentativo dell'agenzia, che da più di una decina d'anni è impegnata nel rendere il progetto Artemis una realtà.

La finestra di lancio sarà aperta per massimo due ore, proprio come la prima volta, e sostanzialmente ogni altro dettaglio rimane invariato, ad eccezione di alcune tempistiche legate al raffreddamento dei motori dell'SLS.

Questa variazione è dovuta al problema principale che i responsabili di missione hanno riscontrato durante la prova del 29 agosto: non sono stati in grado di raffreddare i quattro motori RS-25 alla temperatura ottimale prima di accenderli, con il motore 3 in particolare che mostrava temperature più elevate rispetto agli altri (di oltre 20 °C, oltre i limiti di sicurezza).

Inoltre, è stata rilevata una perdita di idrogeno su una delle componenti che si distaccano immediatamente prima del lancio, in particolare nella sezione chiamata TSMU dello Space Launch System. Fortunatamente, la perdita è stata risolta subito, quindi il via libera per il 3 settembre non è in discussione.

I meteorologi della US Space Force Space Launch Delta 45 prevedono condizioni meteorologiche favorevoli per sabato, nonostante potrebbero presentarsi alcuni temporali momentanei. Teniamo le dita incrociate!

