La missione Artemis I della NASA è stata rimandata... di nuovo

Non è proprio un bel periodo per i collaudatori ed il team di sviluppo dell'Artemis 1, la missione NASA (senza equipaggio) precedentemente conosciuta come Exploration Mission 1 o EM-1. Il lancio, inizialmente previsto per il 2020, ha subito innumerevoli stalli e ritardi, che ne hanno esteso il completamente ben oltre gli anni previsti.

Già agli inizi di febbraio infatti, vi avevamo parlato della decisione, da parte della NASA, di rimandare la partenza della missione Artemis I al mese di marzo, ebbene, è ormai stata esclusa anche tale data posticipando ulteriormente il lancio fino a maggio 2022.

Tom Whitmeyer, vice amministratore associato della NASA per lo sviluppo dei sistemi di esplorazione, ha ammesso: "Aprile non è più una possibilità. Stiamo ancora valutando la fine di maggio. Ma anche questa volta vogliamo essere molto cauti a riguardo. Dobbiamo prima superare le prossime settimane e vedere effettivamente a che punto siamo."

Whitmeyer ha inoltre affermato che la maggior parte del lavoro all'interno del VAB viene svolto prima del lancio, compresi gli ultimi importanti test hardware che hanno comportato l'installazione degli esplosivi da utilizzare nell'estremo caso di uno scenario di lancio interrotto, "completando quel test ci darà l'opportunità di chiudere il veicolo e prepararlo per il lancio."

La parte principale del test consiste nel riempimento e drenaggio dello stadio centrale con 730.000 galloni di idrogeno ed ossigeno liquido super raffreddato, simulando poi un conto alla rovescia senza però accendere i motori.

Mike Sarafin, responsabile della missione Artemis I, ha affermato che il team ha già iniziato le prime fasi del processo di revisione della prontezza del volo per il lancio, "continuiamo a prepararci su tutta la linea ed il team sarà pronto a volare quando l'hardware sarà completato".

Le prossime, possibili, finestre di lancio sono state opzionate dal 7 al 21 maggio, dal 6 al 16 giugno e dal 29 giugno al 12 luglio.

Ricordiamo inoltre che il programma Artemis è un progetto molto ambizioso, che includerà anche una futura missione con equipaggio, pianificato però non prima di maggio 2024, che manderà in orbita attorno alla Luna anche un gruppo di astronauti, senza però atterrare.

Bisognerà attendere infatti fino ad Artemis III affinché la NASA riporti gli umani, inclusa la prima donna, sulla superficie lunare; lo stesso Bill Nelson, amministratore della NASA, ha affermato che la missione potrebbe avvenire non prima del 2025.

A proposito di programmi spaziali, ad ottobre 2021 la NASA ha lanciato una innovativa ed attesissima missione: Lucy.