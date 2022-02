La missione Artemis I della NASA è stata rimandata nuovamente, ma non di molto

Le missioni Artemis sono uno dei progetti più entusiasmanti mai ideati dalla NASA al fine di riportare l'umanità sulla Luna entro la fine di questa decade. Il primissimo volo Artemis, previsto per i primi mesi del 2022, è stato rimandato nonostante sia quasi tutto pronto: ecco cosa è successo.

Dopo un lunghissimo periodo gestazionale afflitto da ritardi, pandemie e problematiche, la missione Artemis I è praticamente pronta, con tutte le componenti al loro posto; manca davvero pochissimo al fatidico lancio. Nonostante nel VAB (Vehicle Assembly Building) del Kennedy Space Center siano pronti sia il razzo SLS, sia la capsula Orion, la NASA ha rinviato di qualche settimana il lancio della prima missione Artemis.

L'agenzia spaziale statunitense ha riferito gli ultimi aggiornamenti in un comunicato stampa diramato sui canali principali di comunicazione il giorno 2 febbraio, affermando che il volo non avverrà prima di marzo 2022 (la finestra di lancio precedentemente annunciata, invece, si riferiva ad un generico "entro marzo").

Secondo i portavoce e i responsabili del programma, l'eccitazione è alle stelle ma è proprio in questi momenti che gli ingegneri e addetti ai lavoro devono mantenersi concentrati, evitando di affrettare gli ultimi step che possono fare la differenza tra una missione di successo e un fallimento deprimente. Inoltre, le temperature fredde degli ultimi mesi hanno intaccato le guarnizioni e le colle del razzo, richiedendo un aggiuntivo check-up generale.

Sia lo Space Launch System, sia la capsula Orion sono pronti e integrati fra loro, ma occorreranno alcuni test conclusivi prima che si possa affermare che la missione sia effettivamente pronta per il lancio. "Stiamo facendo un passo alla volta", si legge nel comunicato NASA. "Lo stiamo facendo in modo molto meticoloso e siamo orgogliosi dei progressi che abbiamo fatto".

C'è chi potrebbe obiettare che dopo sei anni di ritardi sarebbe anche il caso che la NASA sia dia una mossa e non peccare di eccesso di zelo, soprattutto ora che il soprasso della concorrenza privata è dietro l'angolo. Ma è anche giusto che la ricerca spaziale sia mossa dall'amore per la ricerca stessa, e non per secondi fini commerciali, come una "corsa a chi fa prima".

Se alla NASA serve altro tempo per il lancio di Artemis I noi pazienteremo. Secondo le più recenti stime dell'agenzia non ci sarà moltissimo da aspettare, dato che le nuove finestre di lancio ricadono tra l'8 e il 23 aprile.