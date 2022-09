La missione Artemis I rinviata, ma la NASA questo mese devierà un asteroide

La missione Artemis I della NASA è stata nuovamente rinviata per la seconda volta mentre il mega-razzo che avrebbe dovuto spedire la capsula Orion si trovava sulla rampa di lancio. Si tratta sicuramente di un grande punto a sfavore per l'agenzia spaziale americana, ma con il prossimo evento cercherà - quanto meno - di farsi perdonare, in parte.

Entro la fine del mese di settembre, infatti, verrà testata la missione Double Asteroid Redirection Test (DART), ovvero la prima prova al mondo di una tecnologia per la difesa planetaria, capace di spostare la traiettoria di una cometa o di un asteroide potenzialmente pericoloso in rotta di collisione con il nostro pianeta.

In particolare, il 26 settembre la NASA farà volare la sua navicella spaziale direttamente contro l'asteroide Dimorphos a una velocità incredibile, mentre trasmetterà in streaming l'intero evento. Così come vi avevamo già raccontato, Dimorphos è una piccola pietra spaziale che orbita attorno all'asteroide più grande Didymos e ovviamente "non rappresenta una minaccia per la Terra".

La trasmissione del giorno dell'impatto inizierà lunedì 26 settembre alle ore 00:00 e potrà essere guardato su NASA TV, un live streaming dedicato sul canale YouTube della NASA. Insomma, il lancio dello Space Launch System è stato rinviato, ma questo mese vedremo lo stesso uno spettacolo cosmico... speriamo!