La missione cinese intorno a Marte completa il suo primo anno di vita

È già passato un anno da quando la missione interplanetaria indipendente della Cina ha raggiunto Marte e, dopo ottimi risultati e video incredibili, è finalmente giunto il tempo di tirare le somme sulla missione.

La navicella spaziale Tianwen 1 è entrata in orbita attorno al Pianeta Rosso il 10 febbraio 2021. Per i successivi tre mesi dopo l'evento, gli scienziati del paese hanno programmato ogni minimo aspetto riguardante il tentativo di atterraggio del rover che sarebbe stato chiamato successivamente Zhurong. Quest'ultimo è atterrato con successo il 14 maggio, incoronando la Cina come secondo paese ad essere arrivato su Marte.

"La capacità di orbitare con successo, scendere, atterrare in sicurezza e schierare un rover al primo tentativo, è un risultato ingegneristico e operativo sbalorditivo", ha dichiarato a Space.com James Head, geologo della Brown University. Il 22 agosto la missione di Zhurong è stata ufficialmente completata, ma i funzionari scientifici continueranno ad utilizzare il veicolo spaziale.

Il rover ha analizzato una serie di caratteristiche geologiche del Pianeta Rosso e ha restituito immagini e panorami delle sue avventure coprendo all'incirca 1.537 metri a partire dal 4 febbraio. "I dati del rover Zhurong sui possibili depositi oceanici antichi forniranno una prospettiva importante sui risultati di Curiosity e Perseverance, che sono sbarcati in antichi laghi", ha affermato infine Head.

A proposito, ecco a voi uno spettacolare selfie da Marte di Tianwen 1.