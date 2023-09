Missione compiuta: un frammento di asteroide è stato portato sulla Terra

Ieri pomeriggio, mentre in Italia erano circa le 17, un pacchetto speciale è atterrato dolcemente sul suolo statunitense. Al suo interno c’era un frammento dell’asteroide Bennu, il bottino della lunga missione OSIRIS-Rex della NASA.

Il pacco spaziale è stato subito recuperato da un elicottero militare, per evitare che il suo contenuto venisse contaminato dall’ambiente terrestre. Oggi pomeriggio, un aereo Boeing C-17 trasporterà la capsula direttamente al Johnson Space Center della NASA, dove gli scienziati potranno finalmente aprirla e analizzarla.

OSIRIS-Rex è stata lanciata nel 2016 ma l’apice della missione è stato raggiunto il 20 ottobre 2020, quando la sonda è riuscita a raccogliere un campione di roccia dall’asteroide Bennu. Ora, dopo sette lunghi anni nello spazio, le orbite del nostro pianeta e della navicella si sono incrociate di nuovo, consentendo la preziosa consegna del frammento.

L'asteroide Bennu, il più pericoloso asteroide conosciuto, è una roccia spaziale che è rimasta pressoché inalterata per miliardi di anni. Perciò, comprendere le sue proprietà fisiche e chimiche potrebbe darci preziose informazioni sulla formazione del nostro Sistema Solare.

OSIRIS-REx è stata in grado di stimare la densità e la dell'intero asteroide, ma ora è possibile verificare queste misurazioni confrontandole con quelle che verranno ottenute dal campione. Secondo La NASA, sono stati raccolti tra i 400 e i 1.000 grammi di materiale che sarà suddiviso tra diversi istituti scientifici in tutto il mondo.

Ma la missione di OSIRIS-REx non è ancora finita. Dopo la consegna del frammento di Bennu, la sonda (che ha cambiato nome in OSIRIS-APEX) studierà da vicino l’asteroide Apophis, che passerà in prossimità della Terra nel 2029.