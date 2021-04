Missione Crew-2: SpaceX ha lanciato con successo altri quattro astronauti verso la ISS

Stamattina è avvenuto il lancio della capsula Crew Dragon dal complesso 39 del Kennedy Space Center, dando il via ufficiale alla missione Crew-2. Sono quattro gli astronauti che al momento sono in volo verso la Stazione Spaziale Internazionale, e l'attracco è previsto per domani mattina.

Un altro grande successo per la società aerospaziale di Elon Musk che è riuscita - con il lancio della missione Crew-2 - ad eseguire ben tre voli con equipaggio in meno di 12 mesi. È un traguardo davvero notevole per una società privata, la quale di recente è stata persino selezionata come principale sviluppatrice per il prossimo lander lunare.

I quattro astronauti a bordo della capsula di nuova concezione, conosciuta come Crew Dragon, sono partiti pochi minuti dopo le 11:49, esattamente come previsto dal controllo missione. Il primo stadio del Falcon 9 è atterrato senza problemi sulla piattaforma marittima OCISLY, e attualmente la capsula è ancora in orbita intorno al pianeta e sta pian piano raggiungendo la giusta quota e la giusta velocità relativa per incontrarsi con la Stazione Spaziale Internazionale. Il docking è previsto per domani mattina, alle 11:20 circa.

I record che questa missione ha segnato sono molteplici, ma vanno innanzitutto menzionati i grandi sforzi fatti dalla società californiana per rendere ogni pezzo del vettore "riutilizzabile": la Crew Dragon è stata già adoperata durante la missione Demo-2, mentre il Falcon 9 adoperato è già al secondo riutilizzo, avendo servito per la missione Crew-1 che abbiamo visto a novembre 2020.

Il parco di veicoli adatti a eseguire il servizio "taxi" verso (e dalla) ISS sta pian piano aumentando, e molte società stanno già facendo grandi progressi per fornire la propria "capsula" come servizio alternativo. Tra queste, di recente abbiamo parlato proprio del "figlio dello Space Shuttle", Dream Chaser.