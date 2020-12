La missione CRS-21 di SpaceX sta per portare un esclusivo modulo 'commerciale' sulla ISS

Tra poche ore la nuova missione di rifornimento per la Stazione spaziale Internazionale - presa in carico dalla SpaceX - partirà dal complesso di lancio 39A del Kennedy Space Center, portando con sé anche un modulo commerciale di nuova concezione.

Aggiornamento: il volo è stato posticipato alle ore 17:17 del 6 dicembre (un rinvio di sole ventiquattro ore quindi), a causa delle condizioni meteo troppo incerte e poco favorevoli al lancio.

Il decollo è previsto per le 17:39 di oggi (5 dicembre), seguendo il fuso orario italiano. La missione in questione, chiamata ufficialmente CRS-21, ha il compito di portare sull'avamposto orbitale diversi rifornimenti per l'equipaggio, ma anche nuove strumentazioni scientifiche e un modulo alquanto singolare.

Probabilmente ve lo ricorderete perché ve ne abbiamo già parlato: il "Bishop Airlock Module" è una camera di equilibrio, a forma di campana, che può essere sganciata e riagganciata rapidamente, fungendo come portellone di dimensioni maggiorate per la Stazione Spaziale Internazionale. Il suo scopo infatti sarà quello di migliorare la capacità di stoccaggio totale, ma anche rendere più facile l'emissione in orbita del carico designato. Per ulteriori dettagli qui trovate la news apposita sull'Airlock Module.

Il Bishop è speciale non solo per il suo funzionamento, ma anche perché rappresenta il primo modulo costruito da una società privata ad essere collocato sul laboratorio spaziale. È il battesimo del fuoco della definitiva e ufficiale apertura alla "commercializzazione" della ISS, il che è un bene, in quanto potrebbe allungare di molto la vita dell'avamposto, che ormai si appresta ad andare in pensione.

Thales Alenia Space, Joint Venture tra la francese Thales e l'italiana Leonardo, ha prodotto e testato l’involucro pressurizzato del Bishop, così come ha contribuito alla costruzione di diverse strutture secondarie, inclusi gli scudi per i micro meteoriti e per i molteplici detriti orbitanti. Sempre alla compagnia italo-francese si deve anche la struttura di supporto dei sistemi video e quella per il trasferimento di energia.

Nel periodo a lungo termine il modulo potrebbe essere rimosso dalla Stazione Spaziale e riadattato per scopi commerciali nell'ambito del "Space Outpost Program" della Nanoracks (la società che ha prodotto e finanziato il progetto).

“Siamo molto orgogliosi di aver preso parte a questo programma chiave" – ha detto Walter Cugno, responsabile per l'Esplorazione e della Scienza presso Thales Alenia Space – "grazie alla Nanoracks abbiamo avuto la grande opportunità di condividere i nostri quarant’anni e oltre di esperienza nel design e nella produzione di soluzioni ad alta tecnologia legati alla Stazione Spaziale".

Vi ricordiamo, inoltre, che il lancio di oggi vedrà per la prima volta l'utilizzo della nuova versione della capsula Cargo Dragon 2, il principale vettore che SpaceX offre per servizi di "rifornimento" senza coinvolgere equipaggio umano. Sarà una giornata storica per la società californiana di Elon Musk: se tutto andrà come previsto, alla ISS ci saranno due capsule Dragon attraccate simultaneamente (contando la Crew Dragon della missione Crew-1).