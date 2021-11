La missione DART sta per partire: si schianterà contro un asteroide per cambiarne percorso

La missione "Double Asteroid Redirection Test", meglio conosciuta come DART, avrà il compito di testare e verificare che sia effettivamente possibile cambiare traiettoria di un asteroide potenzialmente pericoloso. Il lancio è previsto tra pochissime ore, ed ecco tutto quello che c'è da sapere.

Il veicolo DART è stato progettato per uno scopo ben preciso: schiantarsi contro un asteroide alla folle velocità di oltre 24'000 km/h. Questo esperimento sarà un vero e proprio test per comprendere quanto sia fattibile il deviare la traiettoria di un oggetto celeste potenzialmente pericoloso.

Nel caso in futuro venisse scoperto un asteroide in grado di mettere a rischio l'esistenza sulla Terra, gli scienziati NASA sarebbero in grado di intervenire tempestivamente, grazie a veicoli simili a quelli progettati per la missione DART. Per questo primo tentativo è stato selezionato l'asteroide binario Didymos, relativamente vicino al nostro pianeta (11 milioni di chilometri) ma assolutamente sicuro e non minaccioso.

Il veicolo spaziale sarà lanciato a bordo di un razzo Falcon 9 della SpaceX, e impiegherà circa un anno per arrivare a destinazione: se tutto andrà come previsto, l'impatto avverrà verso ottobre 2022. Il colpo di DART non sarà particolarmente violento (nonostante la folle velocità), ma basterà agli scienziati a calcolarne l'eventuale nuova traiettoria.

Dopo un piccolo rinvio, ora sappiamo che la il lancio è previsto per il giorno 24 novembre 2021 alle ore 07:21 del fuso orario italiano. Il Falcon 9 incaricato della missione partirà dallo Space Launch Complex 4E della base di lancio di Vandenberg, in California.

Come da prassi, il volo sarà trasmesso in diretta dal sito ufficiale NASA, ma sarà possibile seguirlo anche mediante i canali Twitch o YouTube dell'agenzia statunitense.

Nonostante la missione DART sia ormai alle porte, c'è ancora un dubbio sulla questione: è meglio deviare o far esplodere un asteroide? Solo le missioni del futuro potranno dare una risposta certa a questo quesito, ma è compito degli uomini del presente gettare le giuste basi per la ricerca.