Missione doveva portare resti umani e DNA nello spazio, ma accade un tragico incidente

La missione lunare privata statunitense Peregrine, lanciata l'8 gennaio, ha subito un guasto poco dopo il decollo, lasciando in sospeso il destino di un carico molto particolare. A bordo della navicella, infatti, si trovano le ceneri di diversi attori di Star Trek e il DNA di alcuni presidenti degli Stati Uniti.

Tra i passeggeri celesti della Peregrine, vi sono le ceneri di Nichelle Nichols, James Doohan e DeForest Kelley, famosi per i loro ruoli nella serie originale di Star Trek, oltre al DNA di John F. Kennedy, Dwight D. Eisenhower e George Washington (è vero che aveva i denti in legno?).

Questi resti e campioni biologici facevano parte del cosiddetto "carico Enterprise", destinato a un'orbita solare di 241-482 milioni di chilometri, oltre l'orbita di Marte. Il malfunzionamento della navicella, però, è stato attribuito a un'anomalia nel sistema di propulsione, che ha causato la rottura del serbatoio dell'ossidante.

Astrobotic, l'azienda responsabile della missione, ha confermato che non ci sono possibilità di un atterraggio morbido sulla Luna. Tuttavia, la Peregrine sta tentando di consegnare i carichi che non erano destinati all'atterraggio lunare. Non è chiaro quali siano questi "bagagli", ma si spera che il carico Enterprise possa essere uno di questi.

A tal proposito, sapete che sulla Luna soltanto una persona è stata seppellita? Nel frattempo, in questo freddo e inospitale luogo potrebbero trovarsi migliaia di tardigradi.