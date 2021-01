Una missione dell'ESA ha intenzione di trovare il 'Gemello della Terra'

La missione PLAnetary Transits and Oscillations of stars (PLATO) dell'Agenzia spaziale europea ha intenzione di scovare nella nostra galassia un pianeta "gemello della Terra". Oltre, ovviamente, a rivoluzionare la nostra comprensione sulla formazione dei pianeti e dell'evoluzione dei sistemi planetari.

Uno degli obiettivi, infatti, è cercare di rispondere alle domande su quanto siano comuni mondi come il nostro e se siano adatti allo sviluppo della vita. PLATO sarà un telescopio spaziale - attualmente in corso di progettazione - che sfrutterà il famoso "effetto del transito" (ve ne abbiamo già parlato in un nostro speciale sulla caccia ai pianeti nell'Universo).

Il lancio del telescopio è previsto per il 2026. Nel gennaio 2015, invece, l'ESA ha selezionato la Thales Alenia Space, Airbus DS e OHB per condurre tre studi paralleli e definire gli aspetti di sistema e sottosistema di PLATO, che sono stati completati nel 2016. Tra le aziende europee coinvolte nella sua costruzione, invece, c'è SENER Polska, che da oltre 50 anni fornisce sistemi per i settori spaziale, della difesa e della scienza.

SENER Polska progetterà, produrrà e testerà dispositivi che supportano l'assemblaggio di parti della sonda della missione PLATO. L'azienda aereospaziale, infatti, è già stata coinvolta in missioni ESA e NASA, tra cui Euclid, Meteosat Third Generation, Galileo ed ExoMars2020 (quest'ultima rinviata di due anni).