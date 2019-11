Una missione per esplorare Venere potrebbe essere realtà in futuro

Venere è un luogo misterioso. Poco sappiamo della sua storia e delle sue origini; per questo motivo gli scienziati vorrebbero studiare il pianeta con strumentazioni ad hoc e capaci di resistere alle temperature infernali del pianeta più caldo del Sistema Solare.

A questo proposito, attualmente la NASA sta finanziando la missione (chiamata Venus Flagship) di un gruppo di scienziati che vogliono esplorare il corpo celeste. L'obiettivo principale del team, così come afferma anche Martha Gilmore, geologa della Wesleyan University, è scoprire di più sull'abitabilità di Venere.

I ricercatori vogliono convincere la NASA a stanziare più soldi per la missione, visto che l'ultimo veicolo spaziale statunitense ha visitato Venere nel 1994. "Vogliamo provare a farlo per 2 miliardi di dollari", afferma Gilmore. "Quattro miliardi di dollari sono un sacco di soldi e stiamo entrando in un decennio in cui ci sono altre missioni in competizione per i finanziamenti, in particolare per Europa [la luna di Giove]".

Gli addetti ai lavori hanno in mente anche una ipotetica equipe di strumenti per lo studio del corpo celeste, e sono: un orbiter principale e due più piccoli, due lander dalla "vita breve" con lo scopo di studiare l'atmosfera durante la discesa, una sorta di sonda aerea a forma di "palloncino" e un lander resistente alle temperature del pianeta.

Il primo set di strumenti esaminerà la storia dei composti volatili, come l'acqua. Il secondo esplorerà la storia del clima sulla superficie di Venere. Mentre il terzo vuole comprendere l'attività geologica del pianeta, un dubbio che attanaglia da sempre gli scienziati.

Gilmore e i suoi colleghi presenteranno un rapporto alla NASA, e sarà esaminato dal National Academies of Sciences nel 2023. Ciò significa che questa ipotetica missione per Venere è ancora lontana diversi anni, tuttavia, questo tempo è necessario per sviluppare al meglio la strumentazione adatta per il pianeta. Si tornerà a parlare nuovamente sulla questione, vedremo ciò che sarà deciso.