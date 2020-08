La missione Lucy sarà pronta per il 2021, alla scoperta degli asteroidi troiani di Giove

La missione Lucy della NASA ha il compito di dirigersi verso l’inesplorata e tanto bramata zona delle “nuvole troiane” di Giove: due grandi agglomerati di asteroidi che ruotano in sincronia sulla stessa orbita del gigante gassoso, nei cosiddetti "punti di Lagrange".

Della missione Lucy ve ne abbiamo parlato già in precedenza, ma solo ora – annuncia la NASA - il progetto è riuscito a superare il fatidico “Key Decision Point-D”, ovvero un insieme di test indipendenti che coprono l'integrità tecnica, la pianificazione e il costo del progetto; è la transizione ufficiale dalla fase di sviluppo a quella dell’integrazione dei sistemi e infine al lancio. Lucy farà eseguirà un viaggio attraverso la fascia degli asteroidi fino alle vicinanze di Giove, studiando un totale di otto asteroidi in quasi un decennio, raggiungendo poi i cosiddetti “asteroidi troiani gioviani”, in cui persiste un continuo equilibrio tra le attrazioni gravitazionali di Giove e del Sole.

Lucy, così chiamata proprio in memoria del nostro antenato ominide, avrà il compito di sondare queste rocce spaziali alla ricerca di possibili resti di acqua negli strati interni degli asteroidi. Dato che i "troiani" si sono generati circa nello stesso periodo della formazione del sistema solare, il loro studio potrà aiutare gli scienziati a capire come si è formato il nostro intero vicinato solare. La costruzione della sonda è già a buon punto e potrebbe essere completata per luglio 2021, sperando poi in una finestra di lancio per ottobre 2021. La sonda impiegherà poi ben quattro anni prima di raggiungere il suo primo obiettivo.

"Questa squadra è stata davvero incredibile" ha dichiarato Donya Douglas-Bradshaw, manager principale del progetto Lucy: "Costruire un'astronave non è mai facile, ma vedere il team perseverare in tutte le sfide che hanno incontrato è stimolante. È semplicemente incredibile!”.