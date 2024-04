Missione NASA manda per sbaglio dei campioni su Marte a causa di ciò

Nel settembre del 2022, la NASA intraprese una missione per deviare la traiettoria di un asteroide e, sebbene l'operazione sia stata un successo, ha generato conseguenze inattese. L'analisi dei detriti espulsi dall'asteroide Dimorphos dopo l'impatto con la navicella DART ha rivelato che alcune rocce potrebbero ora essere dirette verso Marte.

Attualmente, questa notizia non sembra preoccupante, dato che Marte è disabitato, ma nel futuro, quando potrebbero esserci missioni con equipaggio sul pianeta rosso, questi frammenti potrebbero rappresentare un rischio non trascurabile. Dimorphos, parte di una coppia di asteroidi binari con Didymos, era l'obiettivo della missione DART, mirata a testare la nostra capacità di modificare le orbite degli asteroidi potenzialmente pericolosi per la Terra.

Tuttavia, l'impatto ha liberato numerosi frammenti di roccia nello spazio, alcuni dei quali, secondo studi condotti dagli astronomi Marco Fenucci dell'Agenzia Spaziale Europea e Albino Carbognani dell'Istituto Nazionale di Astrofisica in Italia, potrebbero colpire Marte, generando crateri fino a 300 metri di diametro.

Le simulazioni numeriche dell'impatto, estendendosi fino a 20.000 anni nel futuro, hanno evidenziato che quattro dei bolidi osservati dal Telescopio Spaziale Hubble potrebbero avvicinarsi abbastanza a Marte da impattare direttamente sul suo suolo. Sebbene Marte sia già un pianeta costellato di rocce spaziali e crateri, questi nuovi impatti potrebbero fornire ulteriori dati sui processi geologici marziani e sulle dinamiche degli impatti asteroidali.

Su INIU Power Bank, 10000mAh Ultra Sottile & Leggero Ricarica R è uno dei più venduti di oggi.