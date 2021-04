Questa missione della NASA prevedere di trovare 100.000 nuovi pianeti

Ci sono tantissimi pianeti all'interno della nostra galassia e, secondo uno studio, almeno 6 miliardi di essi sono simili alla Terra. Bene, la NASA ha intenzione di trovare questi corpi celesti mediante l'utilizzo del telescopio spaziale Nancy Grace Roman utilizzando due diverse tecniche.

I due metodi in questione sono: il microlensing gravitazionale, in cui un picco di luce segnala la presenza di un esopianeta, e il famoso metodo del transito, in cui la luminosità di una stella si abbassa momentaneamente indicato il transito, per l'appunto, di un pianeta.

Il telescopio spaziale Nancy Grace Roman è previsto per il lancio a metà degli anni 2020 e sarà uno dei "cacciatori di pianeti" più importanti per l'agenzia spaziale americana. In un documento del 2017, l'astrofisico Benjamin Montet, docente presso l'Università del New South Wales a Sydney, e i suoi colleghi, hanno dimostrato che Roman, poteva osservare più di 100.000 pianeti che passavano di fronte alle loro stelle.

Frenate l'entusiasmo: circa tre quarti dei pianeti che saranno trovati faranno parte dei giganti gassosi come Giove e Saturno, o giganti di ghiaccio come Urano e Nettuno; mentre il resto saranno pianeti che sono da quattro a otto volte più massicci della Terra. Ovviamente alcuni di questi mondi si troveranno nella cosiddetta "zona abitabile della loro stella".

La missione, inoltre, offrirà la prima opportunità di trovare un gran numero di pianeti in transito situati a migliaia di anni luce di distanza (fino a un massimo di 26.000 anni luce), aiutando gli astronomi a saperne di più sulla demografia dei pianeti in diverse regioni della galassia.