Una missione NASA ha scoperto come si rigenera l'acqua sugli asteroidi

Scoperto il meccanismo che permette agli asteroidi di rigenerare le molecole d'acqua; questa scoperta straordinaria può essere estesa anche ad altri corpi, come la luna. L'acqua può essere rimpiazzata sulla superficie dell'asteroide se sia il vento solare che l'impatto dei meteoriti avvengono a temperature estremamente basse.

Gli asteroidi sono la classe di corpi celesti, tra quelli più piccoli dei pianeti, con le dimensioni più grandi; da non confondersi con meteore o comete.

La Dr. Katarina Miljkovic, dal Curtin University's Space Science and Technology Centre, ha affermato che questi due componenti del meteo spaziale, gli elettroni e lo shock termico, sono necessari per il rifornimento di acqua sugli asteroidi.

"Questo complesso processo per rigenerare l'acqua superficiale può essere un possibile meccanismo per creare acqua su altri corpi, come la luna" afferma la Dr. Miljkovic. "Questa ricerca ha delle implicazioni potenzialmente molto significative, perchè sappiamo che la disponibilità d'acqua è un elemento molto importante per la presenza di vita nello spazio."

IL progetto finanziato dalla Nasa ha permesso di prendere un pezzo del meteorite Murchison, caduto a Victoria 50 anni fa, ed hanno simulato le condizioni metereologiche di una fascia di asteroidi all'interno di una speciale macchina che ricostruisce lo stato della superficie di un asteroide. Successivamente sono stati utilizzati degli elettroni accelerati per simulare il vento solare e un laser per l'impatto di piccoli meteoriti.

L'impatto di meteoriti avvia la reazione, successivamente il vento solare spazza la superficie permettendo alle molecole di idrogeno e ossigeno di unirsi, creando l'acqua. La scoperta di questo meccanismo potrebbe permettere di utilizzare l'acqua degli asteroidi come carburante per i veicoli spaziali.