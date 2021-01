La missione per recuperare dei campioni di Marte ha raggiunto una fase importante

Il 18 febbraio 2021 arriverà su Marte il rover Perseverance e si unirà al gruppo di ricerca di prove per la vita passata. Una volta arrivato sul Pianeta Rosso, il veicolo spaziale darà il via a una missione rivoluzionaria: il Mars Sample Return (MSR). Perseverance, infatti, preparerà alcuni campioni che ritorneranno sulla Terra.

Secondo la NASA, il MSR è recentemente avanzato alla fase successiva di sviluppo (Fase A). Dopo averli estratti dal terreno, i campioni saranno sigillati ermeticamente in una serie di provette e successivamente verranno depositati in un luogo designato sulla superficie marziana o conservati internamente.

Più tardi, un piccolo rover raccoglierà le provette e le posizionerà in un apposito contenitore per campioni sigillato. Il container verrà quindi trasportato sul Mars Ascent Vehicle (MAV) che lo porterà in orbita, dove verrà prelevato dall'Earth Return Orbiter (ERO). Infine, i campioni torneranno sul nostro pianeta agli inizi del 2030.

"Restituire campioni di Marte sulla Terra è stato un obiettivo degli scienziati planetari sin dai primi giorni dell'era spaziale. Mars Sample Return è una campagna complessa e racchiude l'essenza stessa dell'esplorazione spaziale pionieristica, spingendo i confini di ciò che è capace e, così facendo, favorendo la nostra comprensione del nostro posto nell'universo", afferma Thomas Zurbuchen, amministratore associato della direzione delle missioni scientifiche della NASA.

In cosa consiste questa Fase A? Consisterà nello sviluppo di tecnologie critiche, decisioni di progettazione critiche e la selezione di partner industriali per realizzare i concetti iniziali della missione. Insomma, un piccolo grande passo per una missione epocale: riportare dei campioni di un altro pianeta sulla Terra. Lo abbiamo fatto con la Luna e con degli asteroidi, adesso è tempo per qualcosa di più grande.