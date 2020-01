Una missione recupererà campioni da Marte. Scienziati vogliono tranquillizzare le persone

La Mars Sample Return Mission è una missione spaziale con lo scopo di raccogliere campioni di roccia e polvere da Marte e riportarli sulla Terra per analizzarli. Nonostante l'operazione non verrà effettuata per almeno un altro decennio, gli scienziati vogliono sentire il parere del pubblico.

A preparare i campioni sarà il rover Mars 2020 (che attualmente è in cerca di un nome). Il piano attuale della NASA e dell'ESA, che non è ancora ufficiale, prevede due lanci chiave nel 2026. Questi invieranno l'Earth Return Orbiter (ERO) dell'ESA e il Sample Retrieval Lander (SRL) della NASA verso il Pianeta Rosso.

ERO si dirigerà verso l'orbita di Marte, mentre l'SRL lascerà cadere sul pianeta un lander, il Sample Fetch Rover (SFR) fornito dall'ESA, insieme ad un piccolo razzo chiamato Mars Ascent Vehicle (MAV) vicino al sito di atterraggio del Mars 2020, il cratere Jezero. L'SFR raccoglierà i campioni del Mars 2020 che saranno racchiusi in tubi sigillati e li riporterà al MAV. Quest'ultimo verrà successivamente lanciato nell'orbita di Marte, dove rilascerà nello spazio i contenitori che ospitano i campioni. Compito dell'ERO è quello di recuperare il carico dal vuoto e riportarlo verso la Terra. I campioni arriveranno qui nel 2031.

Questa missione rappresenterà un obiettivo importante. Anche il pubblico, quindi, sarà emozionato e ci saranno - quasi sicuramente - anche considerevoli paure, ansie e confusione, afferma Sheri Klug Boonstra della Mars Space Flight Facility dell'Arizona State University. "Il pubblico deve essere una parte importante dell'equazione", afferma la donna a Space.com.

Ad esempio, alcune persone probabilmente si preoccuperanno che i campioni possano ospitare una sorta di microbo infettivo che potrebbe scatenare una piaga mortale sull'umanità. Dopo l'arrivo sulla Terra, il materiale di Marte verrà prima controllato in una struttura appositamente progettata, utilizzata per prevenire la contaminazione in entrambe le direzioni. Il pubblico deve sapere che saranno adottate tali misure di sicurezza, afferma infine Klug Boonstra.