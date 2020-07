Missione riuscita! Il rover Perseverance che esplorerà Marte ha iniziato il suo viaggio

Finalmente quest'oggi è avvenuto il lancio dell'ambiziosa missione Mars 2020. Attualmente, infatti, la NASA ha spedito il suo rover verso il Pianeta Rosso dopo essere partito da Cape Canaveral, in Florida. Tuttavia, il viaggio cruciale del veicolo spaziale ultra tecnologico attraverso lo spazio è appena iniziato.

Se sopravvive (speriamo!) al viaggio, il rover da 2.4 miliardi di dollari scansionerà e perforerà la roccia marziana alla ricerca di segni di vita aliena, libererà il primo elicottero interplanetario dal suo ventre e testerà le tecnologie che dovrebbero utilizzare gli esseri umani per sopravvivere su Marte. Il razzo, attualmente, deve ancora completare una serie di complesse manovre mentre accelera attraverso l'atmosfera terrestre.

Durante questa fase, saranno gettati via gli strati esterni e verranno azionati i motori nei momenti giusti per spingere Perseverance sul suo cammino. Il lancio non potrà essere considerato un successo fino a quando la navicella spaziale del rover si separerà dalla fase superiore del razzo e partirà per il suo viaggio di sette mesi attraverso lo spazio interplanetario.

Quello di oggi segna il terzo lancio verso il Pianeta Rosso di luglio. Gli Emirati Arabi Uniti e la Cina hanno lanciato solo pochi giorni fa il proprio veicolo spaziale sul Pianeta Rosso, esattamente il 18 e 23 luglio. Tutte e tre le missioni stanno cercando di dirigersi verso il pianeta mentre si trova più vicino alla Terra. L'ultima volta che accadrà di nuovo sarà nel 2022.