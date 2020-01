Una missione segreta ha salvato dalle fiamme gli 'alberi-dinosauri' in Australia

Un'operazione segreta condotta da alcuni vigili del fuoco specializzati ha salvato dalle fiamme un gruppo di "Wollemi Pines", una specie di alberi preistorici nota anche come "alberi-dinosauro". Meno di 200 di questi alberi esistono in natura e sono nascosti in una gola nelle Blue Mountains, a nord-ovest di Sydney.

Con le fiamme che si avvicinavano pericolosamente alla zona, alcuni vigili del fuoco specializzati, oltre ad installare alcune contromisure anti-incendio intorno all'area interessata, hanno installato anche un sistema di irrigazione per fornire umidità al boschetto, secondo quanto affermato dai funzionari. Matt Kean, ministro dell'ambiente del Nuovo Galles del Sud, ha descritto l'operazione come "una missione di protezione ambientale senza precedenti".

I ricercatori credevano che gli alberi, che crescono fino a 40 metri e risalgono al periodo giurassico di 200 milioni di anni fa, fossero estinti. Tuttavia, una scoperta nel 1994 portò alla luce la loro esistenza. La posizione remota del boschetto è un segreto ben custodito per proteggere gli alberi dalla contaminazione dei visitatori. "La visita illegale rimane una minaccia significativa alla sopravvivenza dei Wollemi Pines in natura a causa del rischio di calpestare le piante rigeneranti e introdurre malattie che potrebbero devastare le popolazioni rimanenti e il loro recupero", afferma Kean.

Gli alberi sono stati prelevati e distribuiti negli orti botanici di tutto il mondo per preservare la specie, ma la gola dell'Australia è l'unico luogo "selvaggio" in cui crescono gli arbusti. Nonostante la buona notizia, la situazione degli incendi in Australia, però, rimane critica: le fiamme hanno causato 28 vittime umane, distrutto più di 2.000 case e bruciato 100.000 chilometri quadrati di terra (un'area più grande della Corea del Sud o del Portogallo) e ucciso circa un miliardo di animali.