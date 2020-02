Una missione di simulazione per Marte è iniziata recentemente nel deserto dello Utah

Nel deserto dello Utah è possibile trovare la Mars Desert Research Station (MDRS), la più grande struttura del suo tipo che viene utilizzata per simulare le missioni su Marte, per addestramento e divulgazione educativa. Nel luogo, è arrivato recentemente un nuovo equipaggio di 12 membri, designato Crew 220.

Presso la struttura, gli equipaggi vivono e lavorano come gli astronauti in un ambiente simulato dell'habitat marziano. Per questa missione, però, un gruppo della Crew 220 lavorerà all'interno della Mars Desert Research Station, mentre un altro gruppo lavorerà in luogo differente, chiamato Mars Academy USA (MAU). Gli equipaggi passeranno da un habitat all'altro a metà della missione.

In questo modo, entrambe le squadre potranno sperimentare ciascun habitat e simulare il modo in cui gli astronauti comunicheranno da luoghi diversi durante le missioni reali del Pianeta Rosso. L'habitat MAU è una seconda struttura temporanea istituita vicino al MDRS, e consiste in una serie di tende che ospitano sia i quartieri dell'equipaggio sia un'area di ricerca.

L'attuale gruppo di astronauti simulati è composto da medici che testeranno come collaborare al meglio per le procedure mediche di emergenza in un ambiente marziano. "Questo lavoro dovrebbe aprire nuove idee su come opereremo con più di una singola stazione isolata su un altro pianeta", afferma entusiasta Shannon Rupert, direttrice del MDRS. Oltre a testare le procedure mediche e di comunicazione, altre aree di ricerca si concentreranno su geologia, ingegneria, robotica e microbiologia.