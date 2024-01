C'è ancora speranza per la sonda lunare giapponese schiantata?

Venerdì 19 gennaio, la sonda SLIM ha toccato con successo sulla superficie lunare, compiendo con successo il primo allunaggio del Giappone. Tuttavia, solo venti minuti dopo, i tecnici della Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) hanno riscontrato un problema che mette a rischio il resto della missione.

Dopo l'atterraggio morbido, sembrava che non fosse possibile sapere con certezza se le batterie del lander si stavano caricando correttamente. Qualche ora più tardi, la JAXA ha deciso di spegnere la sonda per tentare di recuperarla in futuro.

L'agenzia sta ora effettuando un'analisi dettagliata dei dati raccolti prima dello spegnimento, per determinare se il velivolo ha raggiunto l'obiettivo di arrivare entro 100 metri dal punto di atterraggio previsto.

La missione mirava a uno specifico cratere in cui, secondo gli scienziati, le rocce del mantello lunare sono esposte in superficie. Analizzando il suolo, la JAXA sperava di comprendere meglio le risorse idriche della Luna, che un giorno saranno fondamentali per costruire delle basi intermedie sulla strada per Marte.

La missione di SLIM è in pausa, ma non tutto è perduto. "Secondo i dati della telemetria, le celle solari di SLIM sono rivolte verso ovest", ha dichiarato la JAXA in un comunicato. "Se in futuro la luce solare colpirà la Luna da ovest, crediamo che ci sia la possibilità di generare energia per un eventuale ripristino".