Una missione spaziale vuole recuperare dei campioni da Marte e riportarli sulla Terra

Sono in cantiere una serie di missioni, condotte dalla NASA e dall'ESA, che mirano a riportare campioni dalla superficie di Marte sulla Terra, per essere poi esaminati.

La campagna prevede tre lanci dalla Terra e uno da Marte. L'obiettivo è quello di riportare materiale dal cratere di Jezero, un luogo che un tempo ospitava un lago. Gli scienziati credono infatti che le rocce nell'area avranno conservato informazioni sulla storia geologica di Marte.

Gli ingegneri europei e statunitensi hanno già iniziato a pianificare e studiare come analizzare i preziosi campioni marziani. È fondamentale infatti evitare la contaminazione dalle firme chimiche terrestri e tenerli in un ambiente protetto.

All'arrivo sul nostro pianeta i campioni saranno messi in quarantena, in modo molto simile alle rocce lunari della missione Apollo. I campioni offriranno tantissime informazioni agli scienziati prima di essere aperti, anche la polvere che si trova all'esterno dei campioni sarà analizzata attraverso delle tecniche non invasive.

Una volta aperte, le provette doneranno agli scienziati una miniera d'oro di informazioni. Nonostante l'ambiente controllato, i gas intrappolati nel materiale campione potrebbero iniziare a mescolarsi con l'ambiente circostante, modificando le firme uniche dell'ambiente marziano.

Gli scienziati dovranno quindi scegliere con cura le misurazioni che intenderanno effettuare sui campioni. Dopo la quarantena infatti, secondo i protocolli di protezione planetaria, i campioni del Pianeta Rosso dovranno essere sterilizzati.

Il Pianeta Rosso ultimamente sembra essere sempre più al centro del mirino, di recente il rover Curiosity ha infatti ripreso le maestose nuvole marziane, mentre il Mars Reconnaissance Orbiter sembra aver trovato i resti di una calotta polare del pianeta.