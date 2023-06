Ecco la missione che trascinerà i satelliti in disuso per bruciarli nell'atmosfera

I satelliti lanciati nello spazio sono sempre di più, e con loro aumenta il rischio di incorrere in situazioni pericolose, dovute alla massiccia presenza di detriti spaziali intorno alla Terra. Molte compagnie hanno proposto diverse soluzioni, ma una in particolare potrebbe prendere in mano la situazione.

Dopo aver sentito parlare del satellite russo disintegratosi in orbita, ora sappiamo che la comunità scientifica è preoccupata per i potenziali pericoli posti dalla cosiddetta "sindrome Kessler"; in questo scenario, una nube di rottami circonda il pianeta, impedendo qualunque operazione spaziale.

Per risolvere il potenziale problema, la compagna Astroscale ha deciso di tentare con un metodo piuttosto convenzionale: connettersi con un satellite morto e deorbitarlo, bruciandolo nell'atmosfera. Il nome del loro nuovo progetto è ELSA-M.

Il progetto nasce in seguito ad una precedente dimostrazione riuscita con ELSA-D. In questa prima missione, la navicella principale ELSA-D ha rilasciato un satellite "ospite", che è stato poi ricatturato con successo attraverso l'utilizzo di una tecnologia magnetica. Sorprendentemente, il satellite ospite è stato rilasciato e riagganciato numerose volte, confermando la fattibilità della missione.

Tuttavia, secondo quanto riportato finora, questo è solo uno dei quattro test per la deorbitazione ad aver avuto una conferma positiva. I risultati degli altri test non sono ancora stati annunciati, ma una cosa è certa: per poter commercializzare il progetto, Astroscale dovrà necessariamente dimostrarne ulteriormente l'affidabilità in futuro.

Nel frattempo, possiamo limitare l'incremento di detriti spaziali con alcune precauzioni, come ad esempio costruire satelliti con dei materiali insoliti.