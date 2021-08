Una missione umana su Marte è fattibile, ma per 4 anni al massimo: ecco perché

L'umanità sta sognando un nuovo obiettivo: la conquista di Marte. Per portare degli astronauti umani sul Pianeta Rosso si devono superare delle sfide ingegneristiche e tecnologiche; uno di questi è il rischio rappresentato dalla radiazione di particelle provenienti dal Sole, che potrebbero mettere a dura prova la resistenza del corpo umano.

Secondo un nuovo articolo pubblicato sulla rivista Space Weather, gli esseri umani dovrebbero essere in grado di viaggiare in sicurezza da e verso Marte, a condizione che il veicolo spaziale abbia una schermatura sufficiente e che il viaggio di andata e ritorno sia più breve di circa quattro anni. Il momento migliore per la missione, secondo gli esperti, sarebbe quando l'attività solare è al suo apice (il massimo solare).

Durante il massimo solare, infatti, le particelle più pericolose ed energetiche provenienti da galassie lontane vengono deviate dall'attività solare potenziata. "Le radiazioni spaziali impongono rigide limitazioni su quanto possa essere pesante il veicolo spaziale e sul tempo di lancio, e presenta difficoltà tecnologiche per le missioni umane su Marte", ha affermato Yuri Shprits, capo di fisica spaziale e meteorologia spaziale presso il GFZ Research Center for Geosciences a Potsdam, in Germania.

I ricercatori raccomandano una missione non più lunga di quattro anni perché un viaggio più lungo esporrebbe gli astronauti a una quantità pericolosamente elevata di radiazioni durante il viaggio di andata e ritorno (che durerebbe due anni). Anche la Cina, così come gli Stati Uniti, ha intenzione di portare gli umani su Marte. Secondo Elon Musk, invece, i primi coloni di Marte "moriranno, ma in modo spettacolare".