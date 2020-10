Missioni Apollo: esattamente 59 anni avveniva il primo volo di collaudo del razzo Saturn I

Per alcuni sembra l’età della pietra, per altri i ricordi sono così vividi da far sembrare che sia successo solo ieri: la verità è che il primissimo test mai avvenuto in ambito del programma Apollo ha preso luogo esattamente 59 anni fa.

Il test in questione, avvenuto il 27 ottobre 1961, prendeva il nome di “Apollo SA-1 Test Flight” e aveva come compito principale il mettere in pratica – per la prima volta con un volo e con un’accensione completa – il razzo Saturn I, il primo lanciatore della famiglia Saturn.

A quel tempo nessun vettore americano era in grado di portare un carico intorno alla Luna, quindi si iniziò a progettare da zero un razzo con il massimo riserbo. La parola d’ordine da seguire era “potenza e grandezza”, tant’è vero che una volta ultimato il Saturn I era più grande di circa tre volte il suo predecessore Jupiter-C (il razzo che nel 1958 portò in orbita il primo satellite artificiale americano, l'Explorer 1), richiedeva sei volte più carburante ed aveva una potenza di spinta dieci volte superiore.

Il lancio del 27 ottobre fu un grande successo: SA-1 raggiunge senza problemi la quota di 135km circa, e poi precipitò circa quindici minuti dopo nell’Oceano Atlantico, al largo di Cape Canaveral. L'unica cosa che andò storta è che i suoi motori si spensero con 1.6 secondi di anticipo. Questo fu causato da un errore di valutazione degli scienziati e progettisti, i quali avevano inserito troppo ossigeno liquido nel razzo e meno propellente.

Dopo i vari successi, gli ingegneri NASA decisero senza esitazione di usare, nel futuro Saturn V, il massimo possibile della tecnologia già ampiamente rodata per il Saturn I. Proprio per questo il terzo stadio “S-IVB” del Saturn V era basato sul primo stadio “S-IV” del Saturn I. Visti entrambi da fuori sembra quasi che il Saturn I sia solo un piccolo pezzo del mastodontico "V" (il che non è tanto lontano dalla verità).

Grazie al progetto Apollo, l’Uomo è riuscito a mettere piede sulla Luna nel 1969 per poi “abbandonarla” per sempre dal 1972 in poi. Ora le cose stanno per cambiare, e grazie alle missioni Artemis – coadiuvate dall’intervento di società spaziali private come SpaceX, Virgin Galactic, Rocket Lab e molte altre – l’umanità potrebbe rimettere piede sul nostro satellite già nel 2024.