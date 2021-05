Quante missioni sono arrivate su Marte? I fallimenti sono molto più numerosi dei successi

Il nostro vicino Marte è stato al centro dell'attività aerospaziale fin dai primi anni '60, cioè da quando l'Uomo ha imparato come navigare nel freddo vuoto dell'Universo. Ma quante sono le missioni che hanno provato a raggiungere il Pianeta rosso? Piccolo spoiler: i fallimenti sono stati tantissimi.

Sebbene lo Spazio sia "quasi" vuoto, in realtà è un luogo ostico e pericoloso, che molte volte si trova a "non collaborare" con chi cerca di navigarlo. Questo ostruzionismo incessante che l'Universo esercita è stato più volte sperimentato durante tutta l'era dell'esplorazione spaziale, e un esempio lampante ce lo danno non solo i più grandi disastri nella storia della NASA, ma anche i copiosi fallimenti avvenuti durante i tentativi di raggiungere Marte da parte delle varie agenzie spaziali mondiali.

Le nazioni che più spesso hanno tentato di raggiungere il pianeta rosso con sonde, orbiter, lander o rover sono la Russia (contando le missioni del periodo URSS) e gli Stati Uniti d'America. In totale - contando anche i pochi tentativi eseguiti dall'ESA, dall'India e dalla Cina - ad oggi possiamo contare ben 51 missioni inviate verso Marte, con la prima avvenuta il 10 ottobre 1960.

Tuttavia, di questi lanci, solo un terzo è arrivato effettivamente a destinazione, e solo una percentuale ancora minore è riuscita a portare a termine la sua missione completa, raggiungendo il traguardo di "fase estesa" (un esempio lampante è il rover Curiosity, che opera incontrastato su Marte da ben 9 anni).

Ben 35 missioni sono state dichiarate dei fallimenti totali, e la maggior parte risalgono alle prime decadi dopo gli anni '60, registrate soprattutto dalla URSS. Nonostante l'ex Unione Sovietica sia la nazione che ha raccolto più fallimenti in assoluto, è contemporaneamente anche il primo paese ad aver raggiunto la superficie del pianeta rosso, grazie alla missione Mars-3 del 1971. Il lander purtroppo ha operato solo per pochi minuti, ma tanto è bastato per rendere la missione comunque un successo.

Gli Stati Uniti, d'altro canto, sono stata la prima nazione in assoluto a raggiungere con successo l'orbita marziana: addirittura ci riuscirono nel lontano 1965 (quattro anni prima del primo allunaggio!) mediante la sonda Mariner-4.

Rimanendo in tema di "prime volte", proprio stanotte la Cina potrebbe entrare nella storia qualora l'atterraggio del primo rover cinese mai arrivato su Marte andasse a buon fine.