Le missioni sulla Luna per SpaceX potrebbero iniziare già nel 2022

SpaceX potrebbe utilizzare la sua nave spaziale di prossima generazione, la Starship, per effettuare delle missioni sulla Luna per conto della NASA tramite il programma CLPS (Commercial Lunar Payload Services).

"Il nostro obiettivo è di riuscire a portare l'astronave sulla superficie lunare nel 2022", ha dichiarato il presidente e direttore operativo di SpaceX Gwynne Shotwell durante una teleconferenza organizzata dalla NASA lunedì (18 novembre).

Tuttavia, non è ancora certo che SpaceX condurrà le missioni per conto della NASA. Attualmente la compagnia di Elon Musk è infatti idonea per partecipare ai concorsi per accaparrarsi i servizi di consegna, e dovrà concorrere contro altre 14 aziende per i contratti (tra cui, molto probabilmente, c'è anche Blue Origin di Jeff Bezos).

Un singolo viaggio di Starship è in grado di trasportare 110 tonnellate di carico sulla superficie del satellite, afferman Shotwell, un vantaggio non indifferente per l'agenzia spaziale americana. La NASA, infatti, vede i Commercial Lunar Payload Services come un fattore chiave nel suo programma Artemis.

I veicoli spaziali di queste compagnie private faranno atterrare attrezzature ed esperimenti sul satellite, ed apriranno la strada agli astronauti. Ciò farà risparmiare alla NASA una grande quantità di denaro, dichiarano i funzionari durante la teleconferenza.

Non resta che vedere quali compagnie saranno scelte in futuro. Sono aperte le scommesse.