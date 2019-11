Le missioni di lunga durata nello spazio possono cambiare la struttura del cervello

Uno studio di alcuni ricercatori della Medical University of South Carolina ha scoperto come si comporta il cervello umano in condizioni di microgravità. Non sono certamente buone notizie, visto che, dopo missioni spaziali di lunga durata, sono stati osservati alcuni cambiamenti strutturali della materia grigia.

"La ricerca esamina i cambiamenti cognitivi nel cervello degli astronauti", afferma Donna Roberts, neuroradiologa della Medical University of South Carolina. Il recente studio è il primo a identificare i cambiamenti strutturali del cervello che, a loro volta, sono collegati ai cambiamenti nelle capacità motorie e nelle prestazioni cognitive degli astronauti dopo il volo spaziale.

Utilizzando i dati del programma NASA Lifetime Surveillance of Astronaut Health (LSAH), i ricercatori hanno confrontato le scansioni cerebrali prima e dopo il volo spaziale di sette astronauti che hanno completato voli di breve durata a bordo della navetta spaziale e 12 astronauti che si sono sottoposti a missioni di lunga durata a bordo la Stazione Spaziale Internazionale.

Utilizzando questi dati, gli addetti ai lavori hanno cercato possibili correlazioni tra i cambiamenti nella struttura del cervello, le prestazioni cognitive e la funzione motoria, tenendo anche conto dell'età degli astronauti al momento del lancio e della durata del volo.

Lo studio ha effettivamente rivelato dei cambiamenti nella struttura del cervello degli astronauti. Tuttavia, sono necessarie tecniche avanzate di imaging cerebrale e altri studi a lungo termine per valutare meglio questi risultati e i loro effetti sulle missioni di lunga durata, afferma infine Roberts. Servono, quindi, ulteriori studi per approfondire questi risultati preliminari.