Quante sono le missioni per Marte che hanno avuto successo?

Negli anni sono state mandate molte missioni verso Marte, anche se definire quelle che hanno avuto successo o sono fallite non è stato per niente facile. Perché? Vediamo il motivo.

Alcuni anni fa abbiamo appreso che la sonda Beagle 2 costruita in Gran Bretagna, che non è riuscita più a contattare la Terra dopo essere precipitata nell'atmosfera marziana il 25 dicembre 2003, aveva effettivamente raggiunto la superficie intatta. Le immagini, provenienti dal Mars Reconnaissance Orbiter della NASA, suggerivano che uno dei quattro "petali" della navicella spaziale, su cui erano montati i pannelli solari, non si fosse aperto. Ciò ha impedito il dispiegamento della sua antenna.

Possiamo considerare questa missione un successo o un fallimento? Effettivamente il veicolo spaziale è arrivato sano e salvo sul Pianeta Rosso. Un altro caso simile è dato dal lander Mars-3 dell'URSS. Il 2 dicembre 1971, infatti, diventò il primo veicolo spaziale ad atterrare dolcemente su Marte. La coraggiosa sonda sovietica iniziò quindi a trasmettere un'immagine a tutti coloro che si trovavano dietro uno schermo sul nostro pianeta.

Tuttavia, dopo circa due minuti sulla superficie marziana, i suoi sistemi si spensero per sempre. Il colpevole? Una brutta tempesta di sabbia che infuriava in quel momento. Alcuni scienziati, infatti, pensano che la polvere possa aver causato una scarica elettrica che ha danneggiato le apparecchiature di comunicazione del lander.

Le cause dei fallimenti della missione generalmente risalgono a sviste ingegneristiche, errori software e, a volte, pura sfortuna. Uno degli errori più famosi è quello legato al Mars Climate Orbiter della NASA, quando il veicolo spaziali finì sulla traiettoria sbagliata a causa di un errore legato ad una confusione negli standard metrici e imperiali.

A detenere il record per le missioni di maggior successo, tuttavia, sono gli Stati Uniti: tutti i veicoli spaziali dell'Agenzia Spaziale Americana lanciati su Marte dal 1999 - da Spirit, Opportunity e Curiosity, ai veicoli orbitanti come Mars Odyssey e Mars Reconnaissance Orbiter - hanno operato per moltissimo tempo oltre le loro missioni principali.