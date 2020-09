Ecco tutte le missioni spaziali che hanno visitato Venere

Il "gemello" della Terra, Venere, ha sempre suscitato grande curiosità a tutti gli esseri umani. Per questo motivo, negli anni il pianeta infernale ha visto numerosi "occhi" osservare le sue caratteristiche ancora in parte sconosciute. Ecco tutte le missioni lanciate dal nostro pianeta per studiare Venere.

Mariner 2 (1962) : la prima missione riuscita non solo su Venere, ma su qualsiasi altro pianeta. La sonda spaziale ha misurato la temperatura del pianeta per la prima volta, mostrando che ha una temperatura superficiale di circa 480 gradi Celsius;

Venera 4 (1967) : navicella spaziale dell'Unione Sovietica che è stata la prima a trasmettere con successo informazioni dall'atmosfera di Venere;

Mariner 5 (1967) : veicolo spaziale della NASA che si è avvicinato più vicino a Venere il 19 ottobre 1967. Il veicolo ha misurato i campi magnetici sul pinaeta e nello spazio interplanetario ed ha esaminato le particelle cariche;

Venera 5 e 6 (1969) ;

Venera 7 (1970) : Venera 7 fu la prima navicella spaziale a restituire dati con successo dopo l'atterraggio sulla superficie di Venere. Il veicolo spaziale ha inviato un segnale debole per circa 23 minuti;

Venera 8 (1972) ;

; Mariner 10 (1974) ;

; Pioneer Venus (1978) ;

; Veneras 11 e 12 (1978) : veicoli spaziali dell'Unione Sovietica che avevano l'obiettivo di rilasciare un lander sulla superficie del pianeta. Ciascuna navicella è sopravvissuta per più di un'ora dopo l'atterraggio. La missione, però, ha raccolto informazioni sui componenti di tuoni, fulmini e nubi venusiane;

: veicoli spaziali dell'Unione Sovietica che avevano l'obiettivo di rilasciare un lander sulla superficie del pianeta. Ciascuna navicella è sopravvissuta per più di un'ora dopo l'atterraggio. La missione, però, ha raccolto informazioni sui componenti di tuoni, fulmini e nubi venusiane; Veneras 13 e 14 (1981) ;

; Veneras 15 e 16 (1983) ;

; Vegas 1 e 2 (1985) : altri veicoli dell'Unione Sovietica che fornirono uno sguardo al pianeta da molte angolazioni diverse allo stesso tempo;

: altri veicoli dell'Unione Sovietica che fornirono uno sguardo al pianeta da molte angolazioni diverse allo stesso tempo; Magellan (1989) : la NASA è tornata su Venere il 10 agosto 1990 per la sua missione Magellan, che è durata per più di quattro anni;

: la NASA è tornata su Venere il 10 agosto 1990 per la sua missione Magellan, che è durata per più di quattro anni; Galileo (1989) ;

; Cassini (1998 e 1999) : La missione congiunta NASA/ESA Cassini-Huygens è volata due volte da Venere per prendere velocità verso l'ultima destinazione della missione, Saturno. Nel frattempo, però, gli strumenti della sonda sono stati attivati ​​per esaminare Venere e fare osservazioni pratiche per Saturno;

: La missione congiunta NASA/ESA Cassini-Huygens è volata due volte da Venere per prendere velocità verso l'ultima destinazione della missione, Saturno. Nel frattempo, però, gli strumenti della sonda sono stati attivati ​​per esaminare Venere e fare osservazioni pratiche per Saturno; MESSENGER (2004) ;

; Venus Express (2005) : La Venus Express dell'Agenzia spaziale europea è stata la prima missione di successo verso Venere lanciata da qualsiasi paese oltre all'Unione Sovietica o agli Stati Uniti;

: La Venus Express dell'Agenzia spaziale europea è stata la prima missione di successo verso Venere lanciata da qualsiasi paese oltre all'Unione Sovietica o agli Stati Uniti; Akatsuki (2010) : il primo orbiter giapponese su Venere;

: il primo orbiter giapponese su Venere; BepiColombo (2020 e 2021): BepiColombo è una missione congiunta ESA e JAXA con due veicoli spaziali che arriveranno nell'orbita di Mercurio nel dicembre 2025;