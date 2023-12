I misteri di Windows 11: HP non c'entra con l'app per stampanti che si installa da sola

A quanto pare Windows 11 apprezza particolarmente le stampanti HP. Infatti, al netto del fatto che un bug può rinominare tutti i dispositivi in HP LaserJet (più precisamente in "HP LaserJet M101-M106"), di mezzo c'è anche l'installazione "in autonomia" dell'applicazione HP Smart, di cui adesso si potrebbe aver compreso la causa.

Sì, avete capito bene, il programma legato alle stampanti HP sta comparendo anche nei computer di alcuni utenti che non dispongono in realtà di un dispositivo di questo tipo. A tal proposito, come riportato da Ars Technica, nonché soprattutto come spiegato direttamente sul portale ufficiale di Microsoft, "alcuni dispositivi Windows 10 e Windows 11 stanno installando l'app HP Smart". Questo, tra l'altro, sta causando problematiche relative all'effettivo uso di determinate stampanti.

Microsoft ha ora precisato che sta investigando sulla questione e spiega che le prime analisi hanno già fatto comprendere che il problema non è in alcun modo legato ad HP. Sembra invece che il problema possa essere associato al Microsoft Store, considerando anche che le versioni di Windows coinvolte nella problematica sono effettivamente quelle che dispongono di questo negozio digitale integrato.

In ogni caso, si fa riferimento a programmi che vengono installati in automatico quando si collega al computer una stampante, quindi risulta probabile che, nonostante per ora non si conoscano i dettagli precisi in tal senso, ci sia di mezzo anche un errato rilevamento da parte dei sistema operativo delle periferiche collegate. Per il resto, si attendono ulteriori risposte da Microsoft.