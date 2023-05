Misteriosa astronave cinese atterra sulla Terra dopo 276 giorni in orbita

Un po' come l'aereo spaziale dell'esercito americano X-37B, un veicolo spaziale cinese sperimentale è tornato sulla Terra dopo 276 giorni rimasto in orbita intorno al nostro pianeta, dopo aver testato delle tecnologie missilistiche riutilizzabili della nazione. Durante la sua permanenza, il velivolo è stato oggetto di molte speculazioni.

Secondo quanto riferito da Xinhua News, il volo serviva a promuovere il programma di razzi riutilizzabili della Cina per "metodi di andata e ritorno più convenienti e convenienti per l'uso pacifico dello spazio in futuro". Queste sembrano essere soltanto delle speculazioni perché le motivazioni ufficiali non sono state date.

Non ha una designazione nota, non sono disponibili immagini, non si sa quale altitudine abbia raggiunto e quali tecnologie siano state testate. Quello che è stato riferito è che un razzo e il suo carico utile stavano probabilmente testando tecnologie simili all'X-37B della US Space Force, anche se non ci è dato sapere fino a che punto abbiano avuto successo.

Le uniche informazioni in nostro possesso sono che l'aereo orbitale è stato lanciato con un razzo Long March 2F dal deserto del Gobi nell'agosto 2022. Da questo momento in poi ha rilasciato un satellite che è rimasto vicino al velivolo principale ed è stato seguito dal 18° squadrone di difesa spaziale della US Space Force (adirata perché nessuno li prende sul serio).

Tuttavia, non è chiaro se il satellite sia tornato con il veicolo principale.