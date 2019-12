La misteriosa città di Beta Samatri rivede la luce dopo più di mille anni

E’ stata scoperta, sotto una collina, una prospera città appartenente ad un antico regno, in quella che è ora l’Etiopia, che si affacciava sul Mar Rosso.

Ci troviamo in Etiopia, in una zona collinare vicino ad una piccola città del paese in cui gli archeologi hanno fatto una interessantissima scoperta. Sotto le colline, la più alta delle quali misura 25 metri, sono stati scoperti i resti di un’antichissima città. Che le colline fossero importanti lo dimostrava anche la conoscenza popolare e le storie orali che gli abitanti della zona si tramandavano. Gli archeologi hanno così studiato la regione ed hanno fatto l’interessante scoperta. A guidare gli scavi sono stati gli archeologi dell’Università John Hopkins e lo studio è stato successivamente pubblicato su Antiquity.

I resti trovati sotto la collina appartenevano alla città di Beta Samatri, un importante snodo commerciale che è stato abitato per ben 1400 anni. Grazie alla datazione con il radiocarbonio si è scoperto che l’influenza di questa città nello scacchiere antico della zona risale al 750 a.C., quindi molto indietro nel tempo. La città di Beta Samatri apparteneva all'antico regno di Aksum, un dominio importantissimo dal punto di vista commerciale perché si trovava in una zona strategica, all'incirca dove ora è situata la moderna Etiopia, e si affacciava sul Mar Rosso.

Il regno di Aksum ha avuto una lunga e ricca vita, dall’80 a.C. fino al 825 d.C. e la città di Beta Samatri è riuscita perfino a sopravvivere alla fine del regno. Ma perché questa città era così importante? Essa si trovava in una zona centrale, che metteva in comunicazione la capitale del regno di Aksum con il Mar Rosso. In particolare, è probabile che i commerci con l’Impero Romano furono molto intensi e, a dimostrazione di quanto questa città fosse importante come snodo commerciale, sono state trovate molte ceramiche e vari tipi di manufatti in oro.

Secondo gli archeologi, però, la più interessante scoperta riguarda i resti di una basilica risalente al quarto secolo. I resti della basilica potrebbero essere una dei primi centri di aggregazioni cristiani al di sotto del Sahara, da qui la grande importanza di questa scoperta. Gli esperti sospettano che la città doveva essere una specie di fusione tra culture diverse, come spesso avviene tra città che sono importanti snodi commerciali. E’ stato infatti scoperto, in particolare, un anello creato seguendo lo stile e la moda romana, con incisa sopra una parola in etiope che si traduce come “venerabile”.