Una forza misteriosa starebbe creando dell'acqua sulla Luna

La Luna non è solo un corpo celeste arido e desolato, come si pensava qualche tempo fa, ma un luogo dove l'acqua può formarsi in modo misterioso. L'acqua sul nostro satellite, infatti, potrebbe non essere solo il risultato di processi noti, ma potrebbe avere una genesi ben più intrigante.

Una nuova ricerca suggerisce che onde di elettroni, provenienti indirettamente dalla Terra e dal Sole, potrebbero contribuire alla formazione di acqua ghiacciata sulla superficie lunare. Questi elettroni colpiscono la Luna mentre essa attraversa la coda magnetica della Terra, una scia lasciata dal nostro pianeta mentre si muove nello spazio.

All'interno di questa coda magnetica si trova un foglio di plasma composto da elettroni e ioni altamente carichi, originati dall'atmosfera terrestre (ecco tutti gli strati presenti) e dal vento solare. Gli scienziati avevano già esaminato in studi precedenti il ruolo che la coda magnetica e la più ampia magnetosfera potrebbero avere nella formazione dell'acqua lunare.

Tuttavia, nuove analisi remote suggeriscono che la formazione di acqua continua anche quando la Luna è protetta dai venti solari, all'interno proprio della coda magnetica. Questa scoperta apre la porta a nuove teorie, in particolare l'idea che elettroni ad alta energia siano capaci di reagire con il suolo lunare, liberando idrogeno intrappolato che può poi formare acqua.

Insomma, non solo abbiamo gettato nuova luce sull'origine dell'acqua lunare, ma anche implicazioni significative per future missioni spaziali e per la comprensione del nostro sistema solare.