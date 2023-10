Una misteriosa esplosione di luce cosmica ha lasciato perplessi gli astrofisici

Una rara esplosione di luce cosmica è appena diventata ancora più strana grazie al buon vecchio telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA. Il fenomeno, chiamato Luminous Fast Blue Optical Transient (LFBOT), è stato osservato dove non ci si aspettava di trovarlo, lontano da qualsiasi galassia.

I LFBOT sono tra gli eventi più brillanti conosciuti nell'universo ma si spengono molto rapidamente e in modo inaspettato. Dalla loro scoperta, avvenuta nel 2018, ne sono stati individuati solo una manciata, circa uno all'anno.

L'ultimo LFBOT è stato osservato da più telescopi in tutto lo spettro elettromagnetico, dai raggi X alle onde radio, ma solo la pazzesca risoluzione di Hubble ha permesso di individuare la sua posizione. Denominato AT2023fhn e soprannominato "Finch", l'evento transitorio ha mostrato tutte le caratteristiche di un LFBOT.

Tuttavia, a differenza di qualsiasi altro LFBOT visto prima, Hubble ha scoperto che Finch si trova a circa 15.000 anni luce dalla galassia più vicina, lasciando gli astrofisici piuttosto perplessi.

Si ipotizzava infatti che queste impressionanti esplosioni siano un tipo raro di supernova che si generano alla morte di particolari stelle gigantesche. Questi astri nascono all’interno dei bracci a spirale delle galassie e, avendo una vita molto breve, non avrebbero tempo di allontanarsi molto dal loro luogo di origine.

La scoperta della posizione di Finch mette quindi in crisi la nostra visone di questi fenomeni. Alcuni ricercatori hanno ipotizzato che Finch possa essere causato da una collisione di due stelle di neutroni, che possono andare molto lontano dalla loro galassia di origine.

In alternativa, gli LFBOT potrebbero essere il risultato di stelle fatte a pezzi da un buco nero di massa intermedia (tra 100 e 1.000 masse solari). L'alta risoluzione e la sensibilità all'infrarosso del James Webb Space Telescope potrebbero essere cruciali per scoprire se Finch è esploso nell'alone esterno di una galassia vicina, il luogo più probabile in cui potrebbe trovarsi un buco nero con queste caratteristiche.