Questa misteriosa immagine di Marte rivela uno strano cratere a forma di occhio

Molto al di sotto della telecamera del Mars Express dell'ESA, un grande cratere senza nome dalle dimensioni di una città si apre sulla superficie del pianeta rosso, macchie di materiale scuro che lo fanno apparire come un enorme occhio che guarda le stelle.

Eppure, lo scopo dell'immagine non è di darti i brividi cosmici; le immagini satellitari possono aiutarci a capire meglio la geologia e la storia di Marte.

Il cratere, che misura 30 chilometri di diametro, si trova in una regione nell'emisfero meridionale di Marte conosciuta come Aonia Terra. È pieno di crateri e il soggetto delle nuove immagini di Mars Express è tutt'altro che il più grande o il più impressionante; non è lontano dal cratere Lowell, che misura ben 200 chilometri di diametro.

Si pensa che Lowell, e molti dei crateri della regione, siano stati scavati da massicci impatti circa 4 miliardi di anni fa, durante un periodo violento del primo Sistema Solare noto come Late Heavy Bombardment.

Anche la Terra è stata bombardata, un processo che si pensa abbia seminato il piccolo pianeta con acqua e composti organici, ma i processi atmosferici e sismici hanno cancellato gran parte delle prove dalla superficie del nostro pianeta.

Su Marte, sterile e geologicamente molto più tranquillo, le prove rimangono, fornendoci uno strumento per comprendere i tempi più turbolenti nella storia del Sistema Solare.

Regioni come l'Aonia Terra possono anche rivelare indizi sulla composizione di Marte. Un violento impatto scava materiale che altrimenti potrebbe essere nascosto sotto la superficie, creando nuove geologie e composizioni superficiali. La regione mostrata nella nuova immagine suggerisce che la composizione della superficie qui è complessa e varia.

Il cratere dell'occhio senza nome si trova in un terreno scavato da canali, probabilmente creati da fiumi di acqua liquida che scorrevano sulla superficie miliardi di anni fa. In questi canali si possono vedere tracce di materiale più scuro, e alcuni di essi sembrano addirittura sollevati, forse a causa di materiale resistente all'erosione che si deposita nei letti dei fiumi prosciugati e rimane anche quando le pareti del fiume vengono spazzate via da tempeste di vento.

Al centro del cratere si può vedere anche materiale più scuro, sotto forma di una duna ombrosa e increspata. Nel cratere si possono vedere anche tumuli conici suggerendo che agisca come una sorta di bacino per l'accumulo di materiali.

Informazioni più dettagliate sul cratere e sui suoi dintorni potrebbero essere rivelate da osservazioni più ravvicinate e da una più ampia suite di strumenti, ma è estremamente impressionante ciò che possiamo imparare anche da immagini ottenute a tale distanza. La telecamera stereo ad alta risoluzione acquisisce informazioni non solo sui colori dei minerali, ma sull'altitudine delle caratteristiche, fornendo un set di dati completo sulla superficie di Marte.

[ESA/DLR/FU Berlin]