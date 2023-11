Una misteriosa malattia si sta diffondendo rapidamente tra i cani negli USA

Negli Stati Uniti, centinaia di cani si stanno ammalando di una misteriosa infezione respiratoria mai vista prima dai veterinari. La malattia raramente progredisce fino a una polmonite acuta ma in alcuni casi estremi ha portato alla morte.

Dalla metà di agosto, il Dipartimento dell'Agricoltura dell'Oregon (ODA) ha ricevuto più di 200 segnalazioni dai veterinari. Diversi casi sono stati segnalati anche in altri Stati degli USA, come Colorado, Illinois, New Hampshire e Nevada.

La malattia sembra causare sintomi simili a quelli della comune tosse dei canili: secrezioni nasali, febbre, letargia, perdita di appetito e tosse. Tuttavia, la nuova patologia sembra durare tra le sei e le otto settimane, molto più a lungo delle infezioni respiratorie canine più diffuse.

Gli antibiotici non sembrano funzionare in modo efficace contro la malattia, quindi potrebbe trattarsi di un virus. Tuttavia, non è da escludere che il patogeno colpevole sia un batterio mutato in modo da resistere ai comuni antibiotici.

Mentre veterinari e biologi indagano sull’origine di questa epidemia, l’ODA raccomanda ai padroni dei cani "cautela ma non preoccupazione". Fortunatamente, infatti, i cani sani e che presentano le principali vaccinazioni sembrano riprendersi bene dalla patologia, che solo in rari casi ha portato alla morte.