La misteriosa massa della 'Corrente Magellanica' ora ha una nuova spiegazione

È risaputo che la nostra Via Lattea è circondata da un vicinato piuttosto tranquillo, e gli inquilini più intimi con cui coesiste sono le famose Nubi di Magellano. Un enorme flusso di gas noto come “Corrente Magellanica” tiene uniti i tre corpi galattici, e un recente studio ha buttato nuova luce sulla sua origine.

Conosciute fin dall’antichità dai popoli dell'emisfero australe, il loro nome è stato ricavato dall’esploratore portoghese Ferdinando Magellano – il primo uomo a eseguire la circumnavigazione del globo nel 1519. Son state ritenute indipendenti e tranquille fino al 1972, quando fu scoperto un lunghissimo getto di idrogeno neutro (HI) e gas ionizzati che avvolgeva entrambe le nubi e si estendeva fino alle regioni esterne della Via Lattea. Era chiaro che questo flusso era dovuto principalmente all’interazione gravitazionale tra le tre regioni galattiche, ma ancora non era mai stata data una teoria chiara sulla sua formazione.

I modelli fin ad ora proposti per la “Corrente Magellanica” non erano mai riusciti, inoltre, a spiegare perché le due galassie satelliti stessero perdendo così tanto materiale, generando un flusso così massiccio di oltre un miliardo di masse solari. Il nuovo studio pubblicato su Nature, capitanato da Scott Lucchini e da Elena D’Onghia - rispettivamente dottorando e professoressa presso i Dipartimenti di Fisica e di Astronomia della UW Madison – butta una nuova luce sull’origine del flusso, coprendo anche i buchi dei modelli precedenti.

Stando alle nuove simulazioni, la Corrente Magellanica si sarebbe formata in due fasi, sfruttando una particolarità: la Grande e la Piccola Nube avrebbero iniziato ad interagire tra loro molto prima di essere catturate dalla Via Lattea, portando la più grande a rubare materiale dalla sorella minore. L’interazione però, sarebbe nata non direttamente dal materiale delle due galassie a spirali, ma avrebbe iniziato a modificare dapprima l’”Alone Galattico”, una sorta di grande regione dello spazio che avvolge quasi tutte le galassie come un guscio protettivo. Questo processo iniziato 5.7 miliardi di anni fa circa avrebbe liberato una nube di gas di 3 miliardi di masse solari. Da qui è partita la fase due: la Via Lattea ha iniziato a catturare le due piccole galassie mediante la propria interazione gravitazionale aumentando ancor di più il flusso di HI e gas ionizzato, mediante "l'urto" dei aloni galattici.

Aggiungendo dunque all’equazione l’alone, o Corona Magellanica, sembra che i calcoli tornino alla perfezione. Ora manca solo la conferma ufficiale mediante l'uso del mitico Hubble: il telescopio sarà in grado di vedere le tracce rivelatrici della corona di gas magellanico che circonda le Nubi, confermando così i dati della ricerca.

Abbiamo parlato molto di recente di aloni galattici, e in particolare di quello di Andromeda, incredibilmente più esteso del previsto.