La misteriosa miniatura di Holbein: dipinse la quarta o la quinta moglie di Enrico VIII?

La miniatura che vedete in copertina è un'opera di Hans Holbein, il ritrattista più celebre nella corte di Enrico VIII. Venne creata nel 1540 e, tutt'oggi, rientra tra i tesori della Corona inglese. Tuttavia, attorno ad essa ruota un mistero riguardante la donna rappresentata: chi era? La quarta o la quinta moglie del noto re inglese?

Questa rappresentazione, fino ad oggi, ha sempre mantenuto un nome generico, cioè "Ritratto di una donna, forse Catherine Howard (la quinta moglie di Enrico VIII)". Molti esperti sostengono che vi sia raffigurata la quinta moglie, perché nel 1540 il sovrano inglese aveva iniziato da poco ad intrattenere una relazione amorosa con lei. Inoltre, gli storici avrebbero riconosciuto alcuni dei gioielli che l'Howard era solita indossare a corte e negli eventi speciali - in particolare una collana ereditata da Jane Seymour (la terza moglie di Enrico VIII).

Tuttavia, un recente studio, di cui ne è portavoce la storica dell'arte Franny Moyle, sembrerebbe portare avanti una nuova teoria, avvalorata da una massiccia presenza di prove possibili da trovare attraverso un'analisi molto approfondita della miniatura e della figura di Hans Holbein.

Moyle sostiene che la donna rappresentata non sia la "bella e giovane" Catherine Howard, bensì la "mediocre bellezza tedesca" che Enrico VIII aveva dovuto sposare per stringere un'alleanza politica tra il casato tedesco dei Clèves e quello inglese dei Tudor, ovvero Anna di Clèves.

L'ipotesi è nata da una particolarità che l'artista Holbein dava ad ogni sua piccola miniatura, cioè quella di attaccare nel retro una carta da gioco. Per esempio, in quella di Thomas Cromwell, il principale consigliere di Enrico VIII, venne inserito l'asso di spade, vista la sua assenza di peli sulla lingua e la capacità di dire sempre le cose come stavano.

Nel ritratto preso in analisi da Moyle vi venne incollato un quattro di quadri. Sapendo che Hans Holbein si divertiva a lasciare sparse per le proprie opere piccoli oggetti all'apparenza insignificanti, ma colmi di significato, spesso anche ironico, le è sorto spontaneo associare quel quattro sulle carte alla quarta moglie che Enrico VIII dovette sposare.

Un altro aspetto che la storica fa notare è che la donna rappresentata in questa miniatura non sembra per niente un'adolescente, bensì un'adulta. Catherine Howard, quando sposò Enrico VIII, aveva solo 17 anni, mentre Anna di Clèves 25.

Se si confronta anche questo piccolo ritratto della quarta regina con quello noto a tutti, dipinto nel 1539 e conservato nel Victoria and Albert Museum, si possono notare delle innegabili somiglianze nei tratti del viso. Per esempio, le palpebre in entrambi i casi sono pesanti e le sopracciglia molto spesse.

Alla fine del suo studio, la storica dell'arte fa notare che il matrimonio tra Anna di Clèves ed Enrico VIII venne ostacolato da quest'ultimo proprio perché la considerava poco attraente. E' possibile, quindi, che Thomas Cromwell fece un'eccezione alla regola e chiese una seconda volta ad Hans Holbein di ritrarre le regina di origini tedesche in una piccola miniatura che il sovrano inglese potesse tenere sempre vicino e nella quale la sposa fosse migliore fisicamente che nella realtà.