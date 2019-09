La misteriosa morte di un elefante pigmeo del Borneo

Un elefantino del Borneo è stato trovato morto, il suo cadavere che galleggiava in un fiume. Oltre alla morte dell’animale, a preoccupare è il fatto che il numero di questi esemplari è molto basso.

Gli elefanti del Borneo vengono anche definiti elefanti pigmei per le loro dimensioni.

Questi animali possono raggiungere massimo un’altezza di tre metri e la causa delle loro ridotte dimensione è stato l’isolamento.

Il loro habitat è l’isola dalla quale prendono il nome e gli scienziati hanno avanzato due ipotesi su come questi animali possano averla raggiunta.

Si crede, infatti, che questa specie sia stata importata oppure sia una popolazione indigena dell’isola rimasta separata quando il Borneo si è staccato dal continente.

Con il passare del tempo la loro altezza è via via diminuita mentre la lunghezza di coda e orecchie è rimasta la stessa. Anche le zanne sono diminuite di dimensione.

Il carattere di questi animali, poi, è timido e docile.

Purtroppo, però, la specie è “minacciata” in maniera critica ed il loro numero si è ridotto a soli 1500 esemplari.

Le cause della diminuzione del loro numero sono legate alla perdita di habitat, sottratto dagli esseri umani per costruire città, campi coltivati e strade che tagliano in due le loro rotte migratorie.

Purtroppo, però, nelle acque di un fiume del Borneo è stato trovato il corpo morto di un elefantino di circa dieci anni.

Esso aveva una corda intorno al collo e l’altra estremità era attaccata ad un albero.

I media locali affermano che l’animale aveva sul corpo ferite da armi da fuoco anche se l’esame autoptico non è stato ancora fatto e, quando verrà realizzato, potrà dirci se le zanne dell’animale sono state sottratte per l’avorio.

Purtroppo per questi animali la convivenza con l’uomo è difficile e la popolazione locale li vede come un fastidio.

La morte di un animale è sempre triste e dolorosa, a maggior ragione se a morire sono esemplari a rischio di estinzione e sottoposti a terribili pratiche.