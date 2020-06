Una misteriosa rete di fiumi sottomarini circonda l'intera costa australiana per 10mila km

Un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports ha svelato la presenza di un sistema senza precedenti di fiumi sottomarini che scorrono celati alla vista lungo la piattaforma continentale dell'Australia. Si tratta di un fenomeno chiamato "Dense Shelf Water Cascades", e sembra circondare la maggior parte del paese per oltre 10.000 chilometri.

Stiamo parlando della "scoperta più significativa per l'oceanografia costiera degli ultimi decenni, non solo in Australia ma a livello globale", sottolinea Chari Pattiaratchi dell'Università dell'Australia occidentale (UWA). Cosa si intende per Dense Shelf Water Cascade? Si tratta del risultato dei cambiamenti nella densità dell'acqua vicino alla costa; l'evaporazione a causa del caldo estivo e la riduzione dell'acqua dolce dai fiumi rendono le acque costiere più salate.

Quando le condizioni meteorologiche si raffreddano, l'acqua salata pesante affonda ancora più del solito. Sotto l'influenza della gravità, l'acqua densa scorre al largo lungo il fondo del mare, creando questi fiumi sottomarini. Non si sta parlando di un fenomeno sconosciuto, ma finora nessuno si era reso conto che l'Australia avesse un caso "continentale" del fenomeno. La scoperta "è stata il risultato di un enorme set di dati raccolti utilizzando gli alianti per oltre un decennio [...] l'equivalente a trascorrere più di 2.500 giorni in mare", spiega l'autore principale dello studio Tanziha Mahjabin.

Il fenomeno potrebbe avere implicazioni significative sulla qualità dell'acqua, sia nella piattaforma continentale interna che nell'ecosistema oceanico. Insomma, l'Austria si conferma - ancora una volta - un luogo davvero unico.