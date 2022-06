Una forza misteriosa sta spingendo contro la nostro galassia

Dipolo repeller. Questo è il nome della misteriosa forza intergalattica che sta spingendo contro la nostra galassia e gli scienziati non hanno ancora capito quale sia la causa. Secondo gli esperti si tratta "semplicemente" di una normale conseguenza del processo di formazione della galassia.

Intorno alla Via Lattea, infatti, si trovano altre galassie. Abbiamo Andromeda a 2,5 milioni di anni luce di distanza, poi c'è Triangulum e alcune dozzine di galassie nane; tutte queste formano quello che è noto agli addetti ai lavori come "Gruppo Locale". Quest'ultimo fa parte a sua volta dell'Ammasso della Vergine, che contiene altri gruppi di galassie e molte altre strutture cosmiche (vi sentite piccoli in questo momento? È normalissimo).

Il Superammasso della Vergine sembra essere solo un ramo di un superammasso ancora più grande chiamato Laniakea e così via (ne esistono molti altri ancora). Questi grandi insiemi di galassia lunghi centinaia di milioni di anni luce contengono i "vuoti cosmici", delle zone dove non è presente praticamente nulla.

Tutta questa grande premessa per dirvi che queste strutture sono legate gravitazionalmente tra loro. Gli scienziati, inoltre, sono riusciti a identificare il Superammasso di Shapley, il più grande superammasso di galassie conosciuto, con un massa così impressionante da esercitare un'attrazione gravitazionale su tutta questa regione dello spazio. Ogni galassia, inclusa la Via Lattea, si sta muovendo in quella direzione.

Oltre all'attrazione dello Shapley però, deve esserci qualcos'altro: una spinta proveniente dalla direzione opposta causata da un ipotetico vuoto (e possibile supervuoto). È proprio questo - almeno in teoria - il dipolo repeller.

Incredibile, vero?