Misteriosa stazione radio russa, protagonista di molte creepypasta, è stata hackerata

UVB-76, conosciuta anche come The Buzzer, è una misteriosa stazione radio appartenuta ai sovietici e, in seguito, alla Russia. È ritenuta essere uno strumento utilizzato dallo stato per comunicare con gli agenti. Tuttavia, recentemente, ha iniziato a inviare dei messaggi sicuramente fuori dal comune... con dei meme.

Queste stazioni hanno iniziato a prendere piede durante la prima guerra mondiale, ma hanno avuto la loro massima espansione durante la Guerra Fredda (a proposito, sapete che dalla Guerra Fredda sono state perse più di 30 testate nucleari?). Sono state protagonista di molte storie "horror", soprattutto perché trasmettono melodie o ronzii inquietanti, seguiti da una serie di numeri letti da una voce umana o sintetizzata.

Vengono utilizzate (così come confermano alcuni) dai paesi del mondo per inviare ai loro agenti sul campo istruzioni più o meno riservate, ma cifrate. Collegarsi a queste frequenze non è difficile, e ci sono molti radio amatori che lo fanno. UVB-76 è particolarmente inquietante perché la stazione abitualmente trasmette un breve e monotono ronzio, ripetuto 25 volte al minuto, senza sosta.

Le teorie sono tante, ma ultimamente il velo di inquietudine si è notevolmente ridotto dopo che... la stazione ha iniziato a inviare diversi meme e perfino la canzone Gangnam Style. La causa, secondo coloro che guardano i messaggi, sono probabilmente alcuni hacker che hanno dirottato la frequenza della stazione.

Dopo questa "pausa comica", la stazione ha continuato a mandare gli stessi messaggi di prima. Per adesso, tuttavia, non abbiamo altri dettagli in merito. A proposito, ecco qual è stato il più grande attacco hacker della storia.